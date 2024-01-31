Kubilay Aka’nın 'İnci Taneleri’ hikayesi başlıyor…

Yılmaz Erdoğan’ın hayat verdiği ‘Azem’in hayata tutunma hikayesini konu alan dizide Kubilay Aka ‘Cihan’ karakterini canlandıracak.

Kubilay Aka’nın 'İnci Taneleri’ hikayesi başlıyor…
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-01-2024 11:44

Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı senaryo ile ekrana gelen "İnci Taneleri" dizisi, geçtiğimiz hafta Kanal D'de yayınlanan ilk bölümüyle Türkiye genelinde büyük ilgi gördü.

Dizinin ilk bölümü sonrasında yayınlanan tanıtımlar, seyircilerde merak uyandırdı ve izleyiciler, genç ve başarılı oyuncu Kubilay Aka'nın ikinci bölümde dizideki rolüyle karşılaşacakları için heyecanlı bekleyişe geçti.

 

 

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği dizide, Yılmaz Erdoğan'ın canlandırdığı 'Azem'in hayata tutunma hikayesi anlatılırken, genç oyuncu Kubilay Aka ise 'Cihan' karakterine hayat verecek. Oyuncu kadrosunda Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi isimlerin de bulunduğu dizinin yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez oturuyor.

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