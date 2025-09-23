Kubilay Aka’dan ‘Serdar Ortaç’ İddialarına Yanıt

Yakışıklı oyuncu Kubilay Aka, bir süredir sosyal medyada dolaşan “Serdar Ortaç’ın gençliğini canlandıracak” iddiasına açıklık getirdi. Son günlerde gündeme gelen haberlerin doğru olmadığını belirten Aka, şu an için odağını halihazırda devam eden projelerine verdiğini söyledi.

Netflix ve İnci Taneleri Projeleriyle Yoğun Bir Sezon

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Kubilay Aka, önümüzdeki günlerde iki önemli projeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Netflix’in merakla beklenen “Organize İşler Karun Hazinesi” dizisinde Yılmaz Erdoğan’ın gençliğini canlandıracak olan başarılı oyuncu, aynı zamanda ocak ayında “İnci Taneleri” dizisindeki rolüne de devam edecek.

Tiyatro Sahnesinde “Fora” ile Yer Alacak

Sadece ekranda değil, sahnede de aktif olan Kubilay Aka, 29. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında kasım ayında prömiyer yapacak “Fora” oyununun kadrosunda yer alıyor. Şerif Erol, Şenay Gürler, Aslı İnandık, Şükran Ovalı ve Eray Karadeniz gibi usta isimlerin de bulunduğu oyun, sezonun en iddialı komedilerinden biri olarak öne çıkıyor.

“Serdar Ortaç Haberi Asılsız”

Son günlerde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Aka, şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili Serdar Ortaç’ı çocukluğumdan beri dinlerim ve çok severim. Ancak onu canlandıracağıma dair çıkan haberler doğru değil. Böyle bir teklif almadım, herhangi bir proje ya da senaryo da gelmedi. Şu an tek odağım; ekranda, sahnede ve dijitalde yer alan projelerim. Önümüzdeki sezon yoğun ama bir o kadar da heyecanlı geçecek. İzleyiciyle buluşmak için sabırsızlanıyorum.”