Kubilay Aka Zafer Sevincini Hafsanur Sancaktutan’la Kutladı

Kubilay Aka, Moskova’daki futbol turnuvasında namağlup oldu. Zaferini sevgilisi Hafsanur Sancaktutan’la kutladı, sosyal medyada ilgi topladı!

Kubilay Aka Zafer Sevincini Hafsanur Sancaktutan’la Kutladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-06-2025 20:50

Başarılı oyuncu Kubilay Aka, Moskova’da düzenlenen uluslararası futbol turnuvasında elde ettiği galibiyetle dikkat çekti. Aka, zafer sevincini sevgilisi Hafsanur Sancaktutan ile birlikte doyasıya yaşadı. Turnuvada namağlup unvanını kazanan genç oyuncu, kendisine “Namağlup pembe fırtına” lakabını takarak esprili bir göndermede bulundu.

Moskova’daki Turnuvada Büyük Başarı

Kubilay Aka, Moskova’da gerçekleştirilen Sanat Futbol Turnuvası’na katıldı. Takımıyla birlikte gösterdiği üstün performans sayesinde turnuvada namağlup olmayı başardı. Zaferinin ardından coşkulu bir kutlama yaptı. Aka, saçlarını pembeye boyatarak hem dikkat çekti hem de “Namağlup pembe fırtına” yakıştırmasıyla gülümsetti.

Sevgilisi Hafsanur Sancaktutan’la Galibiyet Kutlaması

Genç oyuncuya zafer yolculuğunda sevgilisi Hafsanur Sancaktutan eşlik etti. İkili, turnuvanın sonunda büyük bir mutlulukla galibiyeti kutladı. Sosyal medyada paylaşılan eğlenceli kareler, çiftin ne kadar uyumlu olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Sosyal Medyada Büyük İlgi Gördü

Kubilay Aka’nın pembe saçları ve esprili lakabı sosyal medyada gündem oldu. Hayranları, oyuncunun hem başarısını hem de renkli tarzını övgüyle yorumladı. Şimdi gözler, Aka’nın yeni projelerinde ve spor alanındaki sürprizlerinde.

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