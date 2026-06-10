Kubilay Aka Ve Hafsanur Sancaktutan'lı "Mercan Köşk"ten İlk Tanıtım!

Yeni sezon için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren ATV ekranlara damga vuracak yepyeni bir dram ve gizem projesinin fitilini ateşledi. İki güçlü yapım şirketinin imzasını taşıyan ve çekim mekanlarıyla görsel bir şölen sunmaya hazırlanan yapım, izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. ATV'nin yeni sezon için hazırladığı iddialı yapımlar arasında yer alan FARO ve Sinehane ortak yapımı "Mercan Köşk" dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Çekimlerine geçtiğimiz günlerde Mersin Tarsus'ta başlanan dizi yayınlanan ilk tanıtımıyla gizem dolu hikayesine ve etkileyici atmosferine dair ilk ipuçlarını paylaştı.

Yıldızlar Geçidi Gibi Kadro Tarsus'ta Buluştu

Usta oyuncularla ekranın sevilen genç yeteneklerini aynı set ortamında buluşturan dizi güçlü kastıyla şimdiden yeni sezonun en merak edilen işleri arasına girmeyi başardı. Mercan Köşk'te Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan, Bertan Asllani, Mehmet Özgür, Zeyno Eracar, Ulviye Karaca, Tülin Özen, Halil Babür, Haki Biçici, Zehra Kelleci, Merve Şeyma Zengin, Can Bartu Arslan, Selin Köseoğlu ve Berna Cındıl gibi genç ve usta oyuncular birlikte rol alıyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla öne çıkan yapım Mersin Tarsus'un tarihi ve büyüleyici atmosferinde çekiliyor. Tarsus'un tarihi dokusu dizinin gizemli dünyasına kusursuz bir arka plan hazırlıyor.

Kamera Arkasında Şampiyonlar Ligi Müzikler Toygar Işıklı'ya Emanet

Yapımın sadece oyuncu kadrosu değil, rejisi ve teknik kadrosu da sektörün en başarılı isimlerinden oluşuyor. Kulakların pasını silecek melodiler için ise Türkiye'nin en ünlü dizi bestecisiyle anlaşıldı. Yönetmen koltuğunda Yahya Samancı'nın oturduğu dizinin orijinal hikayesi Ahunur Serdaroğlu imzası taşıyor. Senaryo ekibinde Ahunur Serdaroğlu'nun yanı sıra Atilla Özel, Nalan Merter Savaş ve Nuriye Bilici bulunuyor. Dizinin müziklerini ise başarılı besteci Toygar Işıklı hazırlıyor.

Geçmişin Gölgeleri: Aras, Cemre ve Toprak Karşı Karşıya!

Sosyal medyada kısa sürede büyük etkileşim alan ve ekran başındakileri meraklandıran ilk tanıtım köşkte saklanan büyük sırların kapısını araladı. Yayınlanan ilk tanıtımda sırlarla çevrili Mercan Köşk'ün etkileyici dünyasına dair ipuçları verilirken geçmişin gölgeleriyle şekillenen büyük bir hesaplaşmanın geleceğine dikkat çekiyor. Kubilay Aka'nın hayat verdiği Aras, Hafsanur Sancaktutan'ın canlandırdığı Cemre ve Bertan Asllani'nin hayat verdiği Toprak karakterlerinin öne çıktığı tanıtımda hikayenin merkezindeki çatışmalara aile bağlarına ve sırlarla örülü dünyaya dair ilk sinyaller de paylaşıldı.

Eylül ayındaki büyük yarışa şimdiden hazır olduğunu gösteren çekimleri Tarsus'ta devam eden "Mercan Köşk", Eylül ayında ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.