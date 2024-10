Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan, Cannes dönüşü görüntülendi

İnci Taneleri dizisinin yıldızı Kubilay Aka ve sevgilisi Hafsanur Sancaktutan, Cannes Film Festivali dönüşü İstanbul Havalimanı'nda objektiflere takıldı. İkilinin, festivalde ülkemizi temsil etmelerinin ardından döndükleri yolculuk sırasında yaşanan olaylarla ilgili üzüntülerini dile getirdikleri gözlendi.

Gazetecilerin “Cannes Film Festivali sizin için nasıl geçti?” sorusuna Kubilay Aka, “Güzel geçti, fakat yaşadığımız olaylar bizi çok üzdü. Lanetliyoruz her yerde böyle şeyleri. Biz ülkemizi temsil ederken ülkemizde böyle şeylerin olması hoş değil, sevinemiyoruz” ifadelerini kullandı. Hafsanur Sancaktutan ise konuşmayı şu an için erteleyerek “Daha sonra konuşalım, şu an yeri değil” dedi.