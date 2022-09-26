  • 26 EYLÜL Pazartesi 18:32
  • HV
Gecce Magazin Haberleri

Kubilay Aka ile Danla Bilic aşk sarhoşu!

Oyuncu Kubilay Aka'nın, Danla Bilic ile yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı. Dün akşam Berkay'ın konserine el ele giden çift, beraber dans edip şarkılar söyledi. O anların görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Kubilay Aka ile Danla Bilic aşk sarhoşu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-09-2022 10:23

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, geçtiğimiz aylarda sevgilisi Yusuf Engin ile birlikteliğini sonlandırmıştı. Bilic'in gönlünü oyuncu Kubilay Aka'ya kaptırdığı ortaya çıktı. 
 


AŞIKLAR EL ELE!

Kubilay Aka ile Danla Bilic, önceki akşam el ele obektiflere yakalandı.  Berkay'ın konserine giden çiftin keyifli halleri, kameralara böyle yansıdı.

 

Dans edip şarkılar söyleyen Kubilay Aka ile Danla Bilic, konser sonrası Berkay'la birlikte başka bir mekana geçti.
 

Aka ve Berkay ile geccenin geç saatlerine kadar eğlenen Bilic, birlikte çekildikleri bu fotoğrafı da "beyaz kalp" ve "bomba" emojisiyle sosyal medya hesabından yayınladı.

Didem Soydan'dan 'Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz' açıklaması
Rassan Khoshnaw'dan Ebru Gündeş'e 2 milyon dolarlık evlenme teklifi!