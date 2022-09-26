Kubilay Aka ile Danla Bilic aşk sarhoşu!

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, geçtiğimiz aylarda sevgilisi Yusuf Engin ile birlikteliğini sonlandırmıştı. Bilic'in gönlünü oyuncu Kubilay Aka'ya kaptırdığı ortaya çıktı.





AŞIKLAR EL ELE!



Kubilay Aka ile Danla Bilic, önceki akşam el ele obektiflere yakalandı. Berkay'ın konserine giden çiftin keyifli halleri, kameralara böyle yansıdı.

Dans edip şarkılar söyleyen Kubilay Aka ile Danla Bilic, konser sonrası Berkay'la birlikte başka bir mekana geçti.



Aka ve Berkay ile geccenin geç saatlerine kadar eğlenen Bilic, birlikte çekildikleri bu fotoğrafı da "beyaz kalp" ve "bomba" emojisiyle sosyal medya hesabından yayınladı.