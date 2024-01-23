'Kopuk'un yeni fragmanı yayınlandı!

FOX'un Med Yapım imzalı yeni dizisi 'Kopuk' için geri sayım devam ediyor. Yönetmen koltuğunda Koray Kerimoğlu'nun oturduğu; senaryosunu Deniz Karaoğlu, Fuat Mete, Özden Selim Karadana'nın birlikte kaleme aldığı dizinin heyecan dolu yeni tanıtımı yayınlandı.

İlk bölümüyle 27 Ocak Cumartesi akşamı izleyicisiyle buluşacak olan dizinin kadrosunda Kaan Yıldırım, Biran Damla Yılmaz, Seray Kaya, Sarp Akkaya, Beren Gökyıldız, Edip Tepeli, Engin Alkan, Kadir Çermik, Melisa Doğu, Sahra Şaş, Mustafa Açılan, Evliya Aykan, Merve Çağıran, Cem Söküt, Atakan Yarımdünya, Güneş Hayat ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Hiçbir iyiliğin cezasız kalmadığı bir dünyada oyunu tersine çevirmenin hala mümkün olduğunu anlatan Kopuk’ta; Ferhan (Kaan Yıldırım) rüşvetçilerin, dolandırıcıların, hak edilmeden yapılan vurgunlarla zengin olan insanların parasını çalar ve bu parayla mahallesindeki yoksul gençlere el uzatır, onları okutup ailelerine yardım eder. Hiç beklenmedik bir ölüm onun bütün yaşamını sarsacaktır. Bu olay onu sadece idealleriyle değil aşkıyla da sınayacak, bu sınavı vermenin yollarını arayacaktır. Haksızlıklarla yalnızca Ferhan olarak savaşamayacağını anlayınca, Orhan kimliğine bürünür. Böylece Ferhan, mahallesinde sevdiği ancak uzak durması gerektiği Müjde’nin(Seray Kaya) babası ile mücadele ederken, avukat Orhan’ın da yolu mahalleyi ele geçirmeye çalışan ailenin varisi İpek (Biran Damla Yılmaz) ile kesişir.



Çekirdek ailesinden daha fazlasına sahip çıkanların hikayesi ‘Kopuk’, 27 Ocak Cumartesi ve her cumartesi saat 20.00’de FOX’ta!