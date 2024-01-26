'Kopuk' dizisinde afiş yayınlandı!

Med Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği, Koray Kerimoğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu Deniz Karaoğlu, Fuat Mete, ve Özden Selim Karadana'nın birlikte kaleme aldığı FOX'un yeni dizisi "Kopuk"un merakla beklenen afişi görücüye çıktı. Dizinin güçlü kadrosu, yayınlanan tanıtımları ve farklı hikayesiyle dikkat çekiyor. Afişte, başarılı oyuncular Kaan Yıldırım, Seray Kaya, Biran Damla Yılmaz, Sarp Akkaya, Beren Gökyıldız ve Kadir Çermik yer alıyor.

27 Ocak Cumartesi akşamı ilk bölümüyle izleyicilerle buluşacak olan "Kopuk"ta, Kaan Yıldırım'ın canlandırdığı Ferhan karakteri, rüşvetçilere, dolandırıcılara ve haksız kazanç sağlayanlara karşı bir savaş açar. Ferhan, çaldığı parayla mahallesindeki yoksul gençlere yardım eder ve onları okutarak ailelerine destek olur. Ancak beklenmedik bir ölüm, Ferhan'ın hayatını alt üst eder. Bu olay, Ferhan'ı idealleri ve aşkıyla sınayacak, bu zorlu sınavın üstesinden gelmeye çalışacaktır.

Ferhan, haksızlıklarla tek başına mücadele edemeyeceğini anlayınca avukat kimliğine bürünerek mahallesindeki zorlu mücadelelere dahil olur. Bu süreçte, Seray Kaya'nın canlandırdığı Müjde karakteri ve Biran Damla Yılmaz'ın hayat verdiği İpek karakteriyle kesişen hikaye, izleyicilere sürükleyici bir atmosfer sunacak.

Dizinin kadrosunda Kaan Yıldırım, Biran Damla Yılmaz, Seray Kaya, Sarp Akkaya, Beren Gökyıldız, Edip Tepeli, Engin Alkan, Kadir Çermik, Melisa Doğu, Sahra Şaş, Mustafa Açılan, Evliya Aykan, Merve Çağıran, Cem Söküt, Atakan Yarımdünya, Güneş Hayat ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi başarılı isimler yer alıyor. "Kopuk", çekirdek ailesinden daha fazlasına sahip çıkanların hikayesini anlatarak, her cumartesi saat 20.00'de FOX ekranlarında izleyicilerle buluşacak.