Konserde fenalaşan Simge Sağın apar topar hastaneye kaldırıldı

Bu yılın en popüler şarkıcılarından biri olan ve 'Aşkın Olayım' şarkısıyla büyük ilgi gören ünlü şarkıcı Simge Sağın, önceki akşam hayranlarına unutulmaz bir konser sundu.

Ancak konser sırasında ani bir rahatsızlık geçiren Simge, kulise çekilerek kısa bir ara vermek zorunda kaldı.

Kuliste bir süre dinlenip toparlanan Sağın, sağlık durumu elverdiği sürece konserine devam etti ve hasta halde performansını tamamladı.

HASTANEYE ACİL BİR ŞEKİLDE GÖTÜRÜLDÜ

Sahne performansının ardından ambulansla hastaneye sevk edilen ünlü şarkıcı, virüs kaptığını itiraf etti ve hayranlarına dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Simge Sağın daha sonra sosyal medya hesaplarından şu açıklamayı yaptı:

"Dün akşam beni yalnız bırakmayan sevgili dinleyicilerim, yaşadığım ani rahatsızlık nedeniyle konserin sonlarına doğru sahneden inmek zorunda kaldım. 3. şarkıdan sonra bir süre toparlanıp dönebildim ancak sonlara doğru artan belirtilerle, sizlere veda edemeden sahneden ayrılmak zorunda kaldım. Hepinizin anlayışına sığınıyorum."