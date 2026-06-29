Komşuda Pelin Karahan İzdihamı! Mykonos Pozlarına Beğeni Yağdı!

Pelin Karahan, Mykonos tatilinden bikinili pozlarını paylaştı. İki çocuk annesi Karahan'ın fit ve düzgün fiziği sosyal medyayı salladı.

Komşuda Pelin Karahan İzdihamı! Mykonos Pozlarına Beğeni Yağdı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-06-2026 09:20

Ekranların sevilen ve her daim zarafetiyle hayran bırakan yüzü Pelin Karahan
 yaz sezonunu Yunanistan'ın dünyaca ünlü tatil cenneti Mykonos'ta açtı. Yoğun geçen bir dönemin ardından soluğu komşu sahillerinde alan güzel oyuncu tatilinden en özel anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Instagram'da geniş bir hayran kitlesine sahip olan iki çocuk annesi Karahan'ın paylaştığı iddialı kareler yüklendiği andan itibaren dijital dünyada adeta beğeni yağmuruna tutularak magazin gündeminin üst sıralarına yerleşti.

Pelin Karahan'ın Kusursuz Fiziği Göz Kamaştırdı

Mykonos'un masmavi denizinin ve eşsiz güneşinin tadını çıkaran Pelin Karahan plaj tarzıyla tüm bakışları üzerine topladı. Objektif karşısına geçen başarılı oyuncu fit görüntüsü ve yıllara meydan okuyan güzelliğiyle adından bir kez daha söz ettirmeyi başardı. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşımlarda Karahan'ın düzenli spor ve sağlıklı beslenmeyle koruduğu düzgün fiziği ve kaslı vücudu dikkatlerden kaçmadı.

Takipçilerinden "Maşallah" Yorumları Yağdı

Pelin Karahan'ın çabasız plaj şıklığını ve doğal güzelliğini gözler önüne seren bu tatil albümü takipçileri tarafından kelimenin tam anlamıyla yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcıları ünlü oyuncunun fit haline övgüler düzerek hayranlıklarını gizleyemedi.

Fotoğrafların altına "Kim der iki çocuk annesi diye resmen genç kızlara taş çıkartır", "Harika görünüyorsun Pelin" şeklinde binlerce destekleyici ve hayranlık dolu mesaj yazıldı. Tatil rotasına bir süre daha Ege adalarında devam edeceği öğrenilen Karahan bu iddialı ve enerjik yaz selamıyla sezona muhteşem bir giriş yapmış oldu.

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