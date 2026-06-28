Mustafa Topaloğlu Gangnam Style’a Bambam Star'la Meydan Okudu!

Mustafa Topaloğlu “Bambam Star” ile Gangnam Style’a meydan okuduğunu açıkladı. Projeyi Samsun’dan başlattığını söyleyerek büyük iddia ortaya koydu.

Mustafa Topaloğlu Gangnam Style’a Bambam Star'la Meydan Okudu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-06-2026 23:43

Mustafa Topaloğlu yine kendine has tarzıyla gündeme oturdu. Samsun’da konuşan Topaloğlu dünyada büyük ses getiren “Gangnam Style”a karşı kendi projesi olan “Bambam Star”ı çıkaracağını açıkladı.

Şarkının 30 Haziran Salı günü yayınlanacağını söyleyen sanatçı işi sadece bir müzik çalışması gibi görmüyor. Ona göre bu proje biraz da “küresel bir meydan okuma”.

“Müzik Savaşı Başlıyor” Söylemi

Topaloğlu’nun açıklamalarında en dikkat çeken kısım işi “müzik savaşı” olarak tanımlaması oldu. Biraz iddialı biraz da gösterişli bir anlatımla yeni şarkısının dünyada ses getireceğini düşünüyor.

Hedefini de açık açık söylüyor: “Dünya listelerinde zirveye çıkmak.” Yani sadece Türkiye değil global sahnede de ses getiren bir iş yapmak istiyor.

Samsun Vurgusu ve Tarihsel İlham

Mustafa Kemal Atatürk referansı da konuşmanın dikkat çeken taraflarından biri oldu. Topaloğlu, Samsun’un kendisi için özel bir anlam taşıdığını ve bu yüzden müzik yolculuğunu buradan başlatmak istediğini söyledi.

Nasıl ki Milli Mücadele’nin başlangıcı Samsun olarak kabul ediliyorsa o da kendi “müzik çıkışını” buradan yapmayı tercih ettiğini ifade etti. Bu benzetme sosyal medyada da dikkat çekti.

“Bambam Star” Ne Vaat Ediyor?

Henüz şarkı yayınlanmadı ama Topaloğlu’nun anlatımına bakılırsa oldukça iddialı bir proje geliyor. Eğlenceli ritmik ve geniş kitlelere ulaşmayı hedefleyen bir çalışma olacağını söylüyor.Kendisi özellikle “herkesin konuşacağı bir iş olacak” diyerek beklentiyi daha da yükseltmiş durumda.

Mustafa Topaloğlu için bu açıklamalar yeni değil aslında. Yıllardır sıra dışı söylemleri ve projeleriyle magazin gündeminde yer alıyor.“Bambam Star” da bu çizginin devamı gibi duruyor: biraz iddialı, biraz eğlenceli, biraz da tartışma yaratmaya aday bir proje. Şarkı çıktığında gerçekten “müzik savaşı” denilen şey karşılık bulacak mı, onu zaman gösterecek.

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