Kod Adı Bir Aşk Masalı dizisine sürpriz bir isim katıldı!

Murat Yıldırım ve Ebru Şahin'in başrollerini paylaştığı "Kod Adı Bir Aşk Masalı" dizisinin İstanbul sahnelerinin çekimleri başladı. Kıbrıs ve Fas'ta gerçekleştirilen sahnelerin ardından, dizinin İstanbul'daki çekimleri hızla devam ediyor.

"Kod Adı Bir Aşk Masalı" ve Yeni Sezon Planları

NOW'un iddialı dizilerinden biri olan "Kod Adı Bir Aşk Masalı", “Hayat Hırsızı” ve “Kötü Kan” gibi projelerin arasında yer alıyor. Geçen sezon “Kızıl Goncalar” (Pazartesi), “Yabani” (Cumartesi), “Kirli Sepeti” (Pazar) ve “Hudutsuz Sevda” (Perşembe) gibi dizilerle izleyicilerle buluşan kanal, bu sezon da güçlü yapımlarla ekranlarda olacak. TMC imzalı dizinin henüz yeni ismi belli olmamakla birlikte, Emre Özdür ve Hazar Kozice'nin kaleme aldığı senaryoyu Recai Karagöz yönetecek.

Şahkan Sekman Ekibe Katıldı

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dizinin kadrosuna son olarak genç oyuncu ve müzisyen Şahkan Sekman katıldı. Sekman, dizide 'Ali' karakterini canlandıracak. Ali, Berna'nın (Burcu Türünz) iyi kalpli ve hayalperest ruhlu kardeşi olarak tanıtılacak. Ayrıca, Nazlı’nın garsonluk yaptığı kafenin baristası olan Ali’nin, dizinin dinamiklerine önemli katkılarda bulunması bekleniyor.

NOW’ın Yeni Sezonu

NOW kanalının yeni sezonunda Salı, Çarşamba ve Cuma günleri için boş slotları bulunuyor. Kanal, "Hayat Hırsızı", "Kötü Kan" ve "Kod Adı Bir Aşk Masalı" dizilerini bu günlere dağıtarak izleyicilere zengin bir içerik sunmayı planlıyor. Eğer sürpriz final haberleri gelmezse, bu üç yeni dizi kanalın dikkat çeken yapımları arasında yer alacak.

"Bir Aşk Masalı"nın İstanbul sahnelerinin çekimleri ve ekibin yeni üyeleriyle ilgili gelişmeler, dizinin takipçileri tarafından merakla bekleniyor.