Kocaali’de Anlamlı Buluşma: Klinik Psikolog Oya Doğan Çocuklarla ve Velilerle Bir Araya Geldi

Timaş Çocuk yayınevinden çıkan "Duygu Günlüğüm" kitap serisinin sevilen yazarı ve Klinik Psikolog Oya Doğan, Sakarya’nın Kocaali ilçesinde çocuklar ve velilerle bir araya geldi. “Dilimizin Zenginlikleri” ve “Okudukça Projesi” kapsamında gerçekleşen etkinlik, gazeteci Onur Aktaş’ın davetiyle düzenlendi.

Programın ilk bölümünde çocuklarla buluşan Oya Doğan, öfke kontrolü, stres yönetimi ve zorbalıkla baş etme gibi konular üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Etkinlik boyunca çocuklarla şarkılar söyleyip dans eden Doğan, onların mutluluğuna ortak oldu. Ayrıca minik hayranlarının kitaplarını imzalayan yazar, onlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinliğin ikinci bölümünde velilere yönelik bir seminer düzenlendi. Çocuklara sınır koyma ve sağlıklı iletişim üzerine değerli bilgiler paylaşan Oya Doğan, velilerden büyük ilgi gördü.

Programa Kocaali Kaymakamı Haluk Koç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Güneş, okul müdürleri ve öğretmenler de katılım gösterdi. Kaymakam Haluk Koç, Oya Doğan’a teşekkür plaketi takdim etti ve ilçeye kazandırdığı bu anlamlı buluşma için şükranlarını sundu.

Etkinlik hem çocuklar hem de veliler için oldukça verimli geçti ve katılımcılardan tam not aldı.