"Kızın Eve Adam Almış": Kızılcık Şerbeti'nde Sosyal Medyayı Sallayan Sahne

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, 136. bölüm fragmanıyla izleyicilerini bir kez daha şoke etti. Her hafta sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına giren yapımda, bu kez Elif’in yarattığı skandal ve Fatih’in itirafları gündeme bomba gibi düştü.

Fatih’ten Şok İtiraf: "Evliliğimiz Gerçek Değildi"

Fatih ve Başak cephesinde sular durulmuyor. Fatih’in, Başak’ı başka bir adamla samimi bir şekilde görmesi bardağı taşıran son damla olurken, asıl büyük itiraf amcasına geliyor. Fatih, Başak ile yaptığı evliliğin en başta bir "oyun" olduğunu ve gerçek bir temelinin bulunmadığını itiraf ederek izleyiciyi şaşırtıyor. Bu itirafın ardından aile içindeki dengelerin nasıl değişeceği ise merak konusu.

Kıvılcım ve Ömer Arasında "Hediye" Krizi

Mutlulukları parmakla gösterilen Kıvılcım ve Ömer çiftinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Tayfun’un Kıvılcım’a gönderdiği gizemli hediye, Ömer’in sabrını zorluyor. İkilinin arasındaki bu güven sınavı, dizinin yeni bölümünde en çok tartışılacak sahnelerden biri olmaya aday.

Elif’in Skandalı: "Fatih Eve Geldi!"

Fragmanın asıl ses getiren sahnesi ise Elif tarafında yaşanıyor. Sarhoş olduğu bir gece eve hiç tanımadığı bir adamı alan Elif, bu durumun ortaya çıkmasıyla köşeye sıkışıyor. Ancak Elif, kendisini kurtarmak için akılalmaz bir iddia ortaya atarak eve gelen kişinin Fatih olduğunu söylüyor. Elif’in bu "gözdağı" niteliğindeki iftirası, iki aileyi birbirine katacak gibi görünüyor.