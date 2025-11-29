Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'ten Şok İtiraf: "1 Dakikalık Görüşme İçin 100 Bin TL Teklif Ettiler"

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, bir programda kendisini 1 dakika görmek için 100 bin TL teklif edildiğini açıkladı. Daha önce torpil eleştirilerine sert yanıt vermişti.

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'ten Şok İtiraf:
Yayın Tarihi : 29-11-2025 16:45

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Nilay karakteriyle dikkat çeken oyuncu Feyza Civelek, konuk olduğu bir programda özel hayatına dair şaşırtıcı bir açıklama yaptı. Civelek, "Biri beni 1 dakika görmek için 100 bin TL teklifte bulundu" diyerek magazin gündemine oturdu.

Torpil Eleştirilerine Sert Yanıt Vermişti

Annesi Melis Civelek’in dizinin senaristi olması nedeniyle sık sık torpil eleştirilerine maruz kalan Feyza Civelek, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada kendisine bu konuda mesaj atan bir takipçisine sert bir yanıt vermişti.

Civelek, torpil iddialarına karşı duruşunu şu sözlerle ifade etmişti:

"Senin annen de yazsa sen de oynarsın. Bir oyuncu ol da görelim. Ben bu işe girerken annem yazmasına rağmen seçmelere girdim hak geçmesin diye. Bilip bilmeden konuşan insanlardan sıkıldım. Şu an en popüleri Nilay. Nilay'sız dizi asla olmaz. Ha diziyi mahvettiğimi düşünüyorsan o senin zevksizliğin."

Feyza Civelek’in hem torpil eleştirilerine verdiği net cevap hem de "1 dakika görüşme" için aldığı iddia edilen 100 bin TL’lik teklif açıklaması, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

