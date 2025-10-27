Kızılcık Şerbeti'nin Nilay’ı Feyza Civelek’in Tarzı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Etkinlik Görüntüleri Dikkat Çekti

“Kızılcık Şerbeti” dizisinde hayat verdiği Nilay karakteriyle son dönemlerin öne çıkan isimlerinden biri olan Feyza Civelek, önceki akşam katıldığı bir etkinlikte objektiflere yansıdı. Ünlü oyuncunun seçtiği kıyafetler, kısa sürede sosyal medyanın dikkatini çekti. Etkinlikteki kombini, yorumlarda geniş yer buldu ve çeşitli platformlarda gündem oldu.

Oyunculuğu ve Diziye Dahil Olma Süreci

Dizinin senaristi Melis Civelek ile arasındaki bağ nedeniyle, rolü torpille aldığı iddiaları zaman zaman gündeme geliyor. Bu iddialar, sosyal medyada sıkça tartışma konusu olurken, Feyza Civelek oyunculuğuna yönelik eleştirilerle de karşılaşıyor. Buna rağmen dizideki karakteri Nilay, senaryonun dikkat çeken figürlerinden biri olarak ekranlarda yer almaya devam ediyor.

3 Binden Fazla Gözlüğü Olduğunu Söyledi

Ünlü oyuncu, daha önce yaptığı açıklamalarda 3 binden fazla gözlüğü olduğunu belirtmişti. Aksesuarlarıyla ön plana çıkmayı seven Feyza Civelek, bu kez tercih ettiği kıyafetlerle gündeme geldi. Etkinlikte kullandığı parçalar, sosyal medya kullanıcılarının yorumlarında sıkça değerlendirildi.

Tarzı Sosyal Medyada Tartışma Yarattı

Her zaman farklı ve iddialı bir tarz benimsediği bilinen oyuncunun yeni kombini, takipçileri arasında çeşitli görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları, tasarım tercihlerini ve renk uyumunu tartıştı. Bazı kullanıcılar kıyafeti abartılı bulurken, bazıları ise bu tarzın oyuncunun kişisel imajını yansıttığını belirtti. Böylece Feyza Civelek, bir kez daha kıyafetiyle gündemde yer aldı.

Gündem Olmaya Devam Ediyor

Öte yandan “Kızılcık Şerbeti”, yeni bölümleriyle gündemde kalmayı sürdürüyor. Dizinin karakterleri ve sahneleri kadar oyuncuların özel hayatları ve tercihleri de sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.