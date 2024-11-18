'Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör: 'Kendimi tokatladım'

SHOW TV Dijital YouTube kanalında yayınlanan Show Kuşu programına konuk olan Kızılcık Şerbeti dizisinin Fatih’i Doğukan Güngör, samimi ve eğlenceli açıklamalarıyla dikkat çekti. Güngör, dizideki 'Fatih Ünal' karakteri nedeniyle yaşadığı ilginç bir anıyı paylaşarak izleyicileri güldürdü.

Geçtiğimiz yıl, 'Fatih’i Tokatla' adında açılan bir internet sitesi büyük ses getirmiş ve Güngör’ün canlandırdığı karakterin tepkilere neden olan hareketleri gündeme oturmuştu. Bu olayla ilgili unutamadığı bir anısını anlatan başarılı oyuncu, “Bir bayan, çok sakin bir şekilde yanıma gelip ‘Bir kere kendinizi tokatlar mısınız?’ diye sordu. Telefonunu önüme koydu. Ben de ona baktım, cesaretini takdir ettim ve kendimi tokatladım” dedi.