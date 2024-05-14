Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen aylar sonra ilk kez görüntülendi

Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin Apo karakterine hayat veren usta oyuncu Settar Tanrıöğen, beyin kanaması geçirerek diziye veda etmişti. Uzun bir süredir ortalarda görünmeyen Tanrıöğen, Snobmagazin'in objektiflerine takıldı.

26 Ocak tarihinde beyin kanaması geçiren ve uzun bir süre hastanede tedavi gören Tanrıöğen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hafıza kaybı ve yorgunluk nedeniyle diziye veda eden usta oyuncu, hastaneden çıktıktan sonra ilk kez kameralara yakalandı.

Görüntülerde Settar Tanrıöğen'in sağlıklı bir şekilde yürüdüğü ve "Geçmiş olsun" dileklerine teşekkür ederek yoluna devam ettiği görülüyor.

Kızılcık Şerbeti'nin hayranları, usta oyuncunun sağlığına kavuştuğunu görmekten memnuniyet duyarken, Tanrıöğen'in sağlık durumuyla ilgili detaylı bilgiler henüz paylaşılmadı.