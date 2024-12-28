Kızılcık Şerbeti'ne yeni soluk: “Işıl” geliyor!

Son olarak Sandık Kokusu dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Ece İrtem, Kızılcık Şerbeti kadrosuna 84. bölüm itibarıyla “Işıl Türkkan” karakteriyle dahil oluyor. Hollanda’dan Abdullah Ünal’ın (Ahmet Mümtaz Taylan) oteline müdür olarak gelen etkileyici bir kadın olan Işıl, hem iş dünyasındaki profesyonelliğiyle hem de geçmişten gelen sırlarıyla hikayeye yeni bir dinamizm katacak.

İzleyicileri şaşırtacak detaylardan biri de Işıl’ın Kıvılcım (Evrim Alasya) ile İzmir’den eski bir tanışıklığının ortaya çıkması olacak. Bu durum, dizinin ilerleyen bölümlerinde yeni çatışmalara ve sürpriz gelişmelere kapı aralayacak.

Yeni yılda ara verecek olan Kızılcık Şerbeti, yılbaşından sonra seyirciyi hem heyecan dolu bir hikaye hem de güçlü oyuncu kadrosuyla ekran başına kilitlemeye devam edecek. Ece İrtem’in katılımıyla daha da güçlenen dizi, yeni bölümleriyle çok konuşulacağa benziyor