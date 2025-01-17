Kızılcık Şerbeti'ne Işıl geldi! İşte ilk görüntüler...

Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi “Kızılcık Şerbeti”nin kadrosuna sevilen oyuncu Ece İrtem dahil oldu.

Dizinin bu akşam yayınlanacak bölümüyle izleyiciyle buluşacak olan İrtem, Işıl karakterine hayat veriyor. Kıvılcım’ın arkadaşı olan Işıl’ın, Abdullah’ın yeni oteline iş başvurusunda bulunması dizide yeni gelişmelerin yaşanmasına neden oluyor.

Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği “Kızılcık Şerbeti” çok konuşulacak yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de ekrana geliyor.