Kızılcık Şerbeti'nde Nilay’a Yeni Partner! Feyza Civelek Paylaşımıyla Sosyal Medyayı Salladı.

Kızılcık Şerbeti Nilay'ın partneri kim oldu? Feyza Civelek'in Gökberk Yıldırım paylaşımı ve Kızılcık Şerbeti 4. sezon yeni oyuncu transferinin detayları haberimizde...

Yayın Tarihi : 20-02-2026 11:06

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, 4. sezonunda yaşanan peş peşe ayrılıkların ardından kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İzleyicilerin "Dizinin gidişatı ne olacak?" dediği noktada, dizinin Nilay'ı Feyza Civelek sosyal medyadan merakla beklenen o detayı sızdırdı.

Gökberk Yıldırım Kadroda: İşte Nilay'ın Partneri!

Son olarak Rüzgarlı Tepe dizisindeki performansıyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan Gökberk Yıldırım'ın Kızılcık Şerbeti kadrosuna katıldığı geçtiğimiz günlerde doğrulanmıştı. Ancak Yıldırım’ın hangi karakteri canlandıracağı ve kiminle partner olacağı gizemini koruyordu.

Feyza Civelek, setten Gökberk Yıldırım ile bir karesini paylaşarak üzerine "Partner" notunu düştü. Bu paylaşım, dizide Doğa ve Giray arasındaki gerilim sürerken Nilay’ın hikâyesinde de yepyeni ve iddialı bir dönemin başladığını tescilledi.

Nilay’ın Dünyası Değişiyor

Dizinin en renkli ve tartışmalı karakterlerinden biri olan Nilay’ın hayatına girecek olan bu yeni karakterin;

  • Nilay'ın aile içindeki dengelerini nasıl değiştireceği,

  • Mustafa ile olan ilişkisine nasıl bir yansıma yapacağı şimdiden sosyal medyada teori savaşlarını başlattı.

4. Sezonda Büyük Yenilik

Diziden ayrılan kilit isimlerin ardından Gökberk Yıldırım gibi genç ve popüler bir ismin dahil olması, yapımın dinamizmini koruma hamlesi olarak yorumlandı. İzleyiciler, Yıldırım'ın modern ve dikkat çeken tarzının dizinin muhafazakar-modern çatışmasına nasıl bir soluk getireceğini merakla bekliyor.

