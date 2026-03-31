Kızılcık Şerbeti’nde Büyük İtiraf: "Annem Bu Evde Yaşıyor!"

Show TV’nin her bölümüyle sosyal medyayı kasıp kavuran, Gold Film imzalı fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümünden gelen son tanıtım, izleyicileri şoke edecek büyük bir sırrın kapılarını araladı. Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Seray Kaya, Emre Dinler, Erkan Avcı ve Özge Borak’ın paylaştığı dizide bu hafta yer yerinden oynayacak.

Şirkette "Emir" Krizi: Abdullah ve Fatih Karşı Karşıya

Yeni bölümde, iflasının faturasını Fatih’e kesen Emir’in hamleleri dengeleri değiştiriyor. Abdullah’ın, sürpriz bir kararla Emir’i şirkette işe alması Fatih’in büyük tepkisine yol açarken; baba-oğul arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Emir’in yeniden ayağa kalkma çabasına destek veren Çimen ise bu durumu Kıvılcım’a açtığında beklediği onayı alamıyor.

Nursema Yol Ayrımında, Nilay Tehdit Altında

Özel hayatı ve işi arasında sıkışıp kalan Nursema, radikal bir kararla işten ayrıldığını Asil’e açıklıyor. Ancak Ulvi’nin, İlhami’ye Nursema’nın artık evde kalması gerektiğini söylemesi, Nursema için yeni bir kısıtlamanın sinyallerini veriyor. Diğer yanda ise tehditlerle köşeye sıkışan Nilay’ın aniden aldığı evlenme kararı, aile içinde tansiyonu zirveye taşıyor.

Finaldeki Şok: "Beni Evlatlık Veren Annem Bu Evde!"

Tanıtımın asıl bombası ise final sahnesinde patlıyor. Eve gelen gizemli bir genç, yıllardır titizlikle saklanan bir sırrı ifşa ediyor. Gencin, "Beni evlatlık veren annem bu evde yaşıyor!" feryadı, Ünal ailesinin malikanesinde tüm dengeleri altüst edecek bir gerçeği gün yüzüne çıkarıyor.

Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, Özgür Sevimli’nin yönettiği Kızılcık Şerbeti, bu nefes kesen yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!



