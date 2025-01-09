"Kızılcık Şerbeti" dizisinde Uludağ romantizmi: Fatih ve Doğa’nın unutulmaz anları

Fenomen dizinin 17 Ocak'ta yayınlanacak bölümüne, Fatih (Doğukan Güngör) ve Doğa (Sıla Türkoğlu) arasında geçen romantik sahneler damga vuracak.

Yaşanan zorlu süreçlerin ardından Doğa’ya duyduğu aşkı tazelemek isteyen Fatih, bu kez ona unutamayacağı bir sürpriz hazırlıyor. Çiftin, Uludağ’da gerçekleşen kar tatili sırasında yeniden eski mutlu günlerine dönmesi ekranlara sıcak bir dokunuş katacak.

Karlar altında çekilen sahnelerde Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu’nun samimi performansları dikkat çekerken, kayak yaparken yaşadıkları romantik anlar izleyicilere adeta görsel bir şölen sunacak. Dizinin hayranları, sosyal medyada paylaşılan Uludağ pozlarına şimdiden yoğun ilgi gösterdi.

Kızılcık Şerbeti, bu bölümüyle hem romantizm hem de görselliği bir araya getirerek adından uzun süre söz ettirecek gibi görünüyor. Fatih ve Doğa’nın yeni bölümlerde nasıl bir hikaye yaşayacağı ise merak konusu.