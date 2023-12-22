Kızılcık Şerbeti dizi ekibi, İzmir Marşı’nı seslendirdi!

Kızılcık Şerbeti dizisi, iki sezon boyunca cuma akşamları izleyicileri ekran başına çekiyor. Geçen cuma, büyük bir reyting başarısı elde eden dizi ekibi, Ulus'ta bir mekanda düzenlenen yeni yıl partisinde buluştu ve keyifli bir zaman geçirdi. Dizinin yapımcısı olan Gold Film'in sahibi Faruk Turgut, yaptığı konuşmada cuma akşamlarının rakipsiz dizisi olduklarını vurgulayarak ekibine teşekkür etti.

Kızılcık Şerbeti'nin başrollerinde yer alan Barış Kılıç, Evrim Alasya ve Doğukan Güngör, mekanda sahne alan Mert Davran ile birlikte İzmir Marşı'nı seslendirdi. Dizinin tüm ekibi, coşkuyla şarkıya eşlik ederek unutulmaz bir anı oluşturdu.