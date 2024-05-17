Kızıl Goncalar'ın sezon finalinde şoke eden detay ortaya çıktı! Şaşırtan gelişme...

"Kızıl Goncalar" dizisinin sezon finali için heyecan dolu bir fragman yayımlandı. İşte 20 Mayıs Pazartesi saat 20.00'de ekrana gelecek sezon finaline dair detaylar...

Cüneyd’in babası Vahit’in dönüşü herkesi şaşkına çevirir ve posta oturmaya hazırlanan Cüneyd’i derinden etkiler.

Diğer yandan, duyduklarını Levent ve Beste’ye belli etmeyen Mira, Naim’in söylediklerinden emin olmak için kesin kanıt arayışına girer. Levent ise yıllar sonra oğlunun karşısına perişan bir halde çıkan ve her şeyden vazgeçmiş gibi görünen Vahit’ten şüphe duyar. Ululara katılmak üzere dergahtan ayrılmaya hazırlanan Sadi, Vahit’in Cüneyd’in en zor anlarında bile yanında olup ona destek olmasıyla abisinin yanında durur.

Meryem, Birgül ve Zeynep’in kızları okutma çabası, Cüneyd’in posta oturmasıyla gerçeğe yaklaşır; ancak Cüneyd’in bu niyeti sadece Faniler arasında değil, diğer tarikatlar arasında da infiale neden olur. Naim ise her şeyini kaybetmişken Nadire’den onu yeniden hayata bağlayacak bir haber alır, fakat işler hiç beklediği gibi gelişmez.

Meryem ve Zeynep amaçlarına ulaşmak üzereyken, Mira da nihai gerçeğe yaklaşır. Ancak, Levent’e rağmen harekete geçen Beste’nin son hamlesi Mira’yı atlatsa da Meryem hayatının en büyük sırrına çok yakındır. Fakat açığa çıkacak tek sır bu değildir. Cüneyd de annesi, kendisi ve babasıyla ilgili gerçeği sonunda öğrenir, ancak artık her şey için çok geçtir...