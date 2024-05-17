Kızıl Goncalar'ın sezon finalinde şoke eden detay ortaya çıktı! Şaşırtan gelişme...

"Kızıl Goncalar" dizisinin sezon finali için heyecan verici bir fragman yayımlandı. İşte 20 Mayıs Pazartesi saat 20.00'de ekranlara gelecek olan "Kızıl Goncalar" dizisinin sezon finali hakkında detaylar...

Kızıl Goncalar'ın sezon finalinde şoke eden detay ortaya çıktı! Şaşırtan gelişme...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-05-2024 18:27

"Kızıl Goncalar" dizisinin sezon finali için heyecan dolu bir fragman yayımlandı. İşte 20 Mayıs Pazartesi saat 20.00'de ekrana gelecek sezon finaline dair detaylar...

 

 

Cüneyd’in babası Vahit’in dönüşü herkesi şaşkına çevirir ve posta oturmaya hazırlanan Cüneyd’i derinden etkiler.

Diğer yandan, duyduklarını Levent ve Beste’ye belli etmeyen Mira, Naim’in söylediklerinden emin olmak için kesin kanıt arayışına girer. Levent ise yıllar sonra oğlunun karşısına perişan bir halde çıkan ve her şeyden vazgeçmiş gibi görünen Vahit’ten şüphe duyar. Ululara katılmak üzere dergahtan ayrılmaya hazırlanan Sadi, Vahit’in Cüneyd’in en zor anlarında bile yanında olup ona destek olmasıyla abisinin yanında durur.

Meryem, Birgül ve Zeynep’in kızları okutma çabası, Cüneyd’in posta oturmasıyla gerçeğe yaklaşır; ancak Cüneyd’in bu niyeti sadece Faniler arasında değil, diğer tarikatlar arasında da infiale neden olur. Naim ise her şeyini kaybetmişken Nadire’den onu yeniden hayata bağlayacak bir haber alır, fakat işler hiç beklediği gibi gelişmez.

Meryem ve Zeynep amaçlarına ulaşmak üzereyken, Mira da nihai gerçeğe yaklaşır. Ancak, Levent’e rağmen harekete geçen Beste’nin son hamlesi Mira’yı atlatsa da Meryem hayatının en büyük sırrına çok yakındır. Fakat açığa çıkacak tek sır bu değildir. Cüneyd de annesi, kendisi ve babasıyla ilgili gerçeği sonunda öğrenir, ancak artık her şey için çok geçtir...

Benzer Haberler
Demet Akalın'dan Hande Erçel yorumu: Demet Akalın'dan Hande Erçel yorumu: "Çökmüş"
Birce Akalay, iddialı seçimiyle baş döndürdü! Birce Akalay, iddialı seçimiyle baş döndürdü!
Beren Saat'e nazar değdi: Ünlü oyuncu fizik tedavi görüyor Beren Saat'e nazar değdi: Ünlü oyuncu fizik tedavi görüyor
Ziraat Bankası duyurdu! 10 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ödemesi yarın başlıyor! Her başvuru yapan alacak! Ziraat Bankası duyurdu! 10 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ödemesi yarın başlıyor! Her başvuru yapan alacak!
CUMHURBAŞKANI Duyuru Yaptı! 18 Mayıs'da 19000 TL EMEKLİYE Ödeme Verileceği Kesinleşti! CUMHURBAŞKANI Duyuru Yaptı! 18 Mayıs'da 19000 TL EMEKLİYE Ödeme Verileceği Kesinleşti!
0.99 FAİZLE KREDİ! Başvuru Yapmak İsteyenler Bu Hafta İşlem Yapacak! KAMU Bankası Duyurdu! 0.99 FAİZLE KREDİ! Başvuru Yapmak İsteyenler Bu Hafta İşlem Yapacak! KAMU Bankası Duyurdu!
ÇOK OKUNANLAR
Selin Şekerci ve Çağatay Ulusoy'un dansı sosyal medyayı salladı
  • 16-05-2024 08:43

Selin Şekerci ve Çağatay Ulusoy'un dansı sosyal medyayı salladı

Serenay Sarıkaya'nın saçları gündemde; Peruk mu kullanıyor?
  • 16-05-2024 19:23

Serenay Sarıkaya'nın saçları gündemde; Peruk mu kullanıyor?

Gülşen, sahne tarzı ve dansıyla yine konuşturdu!
  • 13-05-2024 19:06

Gülşen, sahne tarzı ve dansıyla yine konuşturdu!

Çağatay Ulusoy hayranlarını sevindirecek haber! 2. sezon geliyor!
  • 13-05-2024 17:28

Çağatay Ulusoy hayranlarını sevindirecek haber! 2. sezon geliyor!

Kızıl Goncalar'da sezon finali öncesi 2 bomba ayrılık!
  • 14-05-2024 10:57

Kızıl Goncalar'da sezon finali öncesi 2 bomba ayrılık!