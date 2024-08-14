Kızıl Goncalar'ın Meryem'i Özgü Namal'ın yeni projesi

Kızıl Goncalar dizisinde canlandırdığı Meryem karakteriyle adından söz ettiren Özgü Namal ünlü bir markanın reklam yüzü oldu.
Sinema, tiyatro ve TV dizilerinde canlandırdığı karakterlerle iz bırakan, ödüllü oyuncu, markayla 2 yıllık bir iş birliğine imza attı.
Özgü Namal’ın sıra dışı bir karaktere hayat verdiği, fütüristik temalı kostüm ve çekimleriyle dikkat çeken yeni reklam filmiyle adından sıkça söz ettirecek.
Uzun soluklu birlikteliğin merak uyandıran ilk reklam filmi önümüzdeki günlerde izleyici ile buluşacak.