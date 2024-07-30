Kızıl Goncalar’ın Meryem’i Özgü Namal’dan dev anlaşma! İmzalar atıldı!

Geçen sezon 9 yıl ara verdiği mesleğine muhteşem bir dönüş yaparak başrolünü üstlendiği Gold Film imzalı "Kızıl Goncalar" dizisiyle büyük ses getiren Özgü Namal, sezon finali ardından Almanya’ya uçtu. Ünlü oyuncu, Almanya’yı Oscar’da temsil eden yönetmen İlker Çatak’ın Berlin’de çektiği “Sarı Zarflar” filminde başrolü üstlenerek dikkatleri üzerine çekti.

Eylül ayında "Kızıl Goncalar" dizisinin ikinci sezon çekimlerine başlayacak olan Namal, Berlin'deki film çekimlerini tamamlayıp İstanbul’a döndü. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bu arada ünlü bir temizlik markasıyla dev bir reklam kampanyası için anlaşma yapan ödüllü oyuncu, önümüzdeki günlerde reklam çekimi için kamera karşısına geçecek.

Özgü Namal’ın hayranları, başarılı oyuncunun reklam kampanyasıyla seyirciyi şaşırtacak performansını merakla bekliyor.