Kızıl Goncalar'ın Meryem'i Özgü Namal sette kapris yaptığı iddiasına yanıt verdi!

Kızıl Goncalar dizisinin Meryem'i Özgü Namal'dan 'Kapris' iddialarına yanıt: "Mütevazı bir insanım."

Kızıl Goncalar'ın Meryem'i Özgü Namal sette kapris yaptığı iddiasına yanıt verdi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-09-2024 11:54

Uzun bir aranın ardından Kızıl Goncalar dizisiyle ekrana dönen başarılı oyuncu Özgü Namal hakkında, sette çalışanlara zor anlar yaşattığı iddiaları gündeme gelmişti. İddialara göre Namal, titizliği nedeniyle sette özel taleplerde bulunuyor, oturduğu sandalyeyi dahi evinden getiriyordu. Ayrıca, makyajını kendi yapan oyuncunun, başka birine elini bile sürdürtmediği öne sürülmüştü.

Ancak Özgü Namal, bu söylentilere cevap vermekte gecikmedi. Kuruçeşme'de yüzü olduğu markanın lansmanında konuşan oyuncu, kendisine yöneltilen "kapris" iddialarını kesin bir dille yalanladı. Namal, "Ben mütevazı bir insanım. Yaşı büyük insanların bana hizmet etmesinden hoşlanmıyorum. Kendi işimi kendim yaparım, özellikle de başkalarına zahmet vermekten kaçınırım," açıklamasıyla samimi bir duruş sergiledi.

Bu açıklama, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Namal’ın açıklaması hayranları tarafından olumlu karşılandı.

Benzer Haberler
Çağatay Ulusoy'dan dev anlaşma Çağatay Ulusoy'dan dev anlaşma
Masumiyet Müzesi'nde Selahattin Paşalı’nın partnerleri belli oldu Masumiyet Müzesi'nde Selahattin Paşalı’nın partnerleri belli oldu
Cemre Baysel'in iddialı paylaşımları sosyal medyada gündem oldu Cemre Baysel'in iddialı paylaşımları sosyal medyada gündem oldu
Kadir Ezildi'nin damat bohçası paylaşımı sosyal medyada olay yarattı! Kadir Ezildi'nin damat bohçası paylaşımı sosyal medyada olay yarattı!
Sıla'nın fotoğrafına gelen yorumlar şaşkına çevirdi: Sıla'nın fotoğrafına gelen yorumlar şaşkına çevirdi: "Silikonu fırlamış"
Fahriye Evcen yaza bu pozlarla veda etti Fahriye Evcen yaza bu pozlarla veda etti
ÇOK OKUNANLAR
'Kızılcık Şerbeti'nde afiş krizi: Sinirden çılgına döndü ve...
  • 14-09-2024 10:33

'Kızılcık Şerbeti'nde afiş krizi: Sinirden çılgına döndü ve...

Yalı Çapkını dizisindeki büyük sır gün yüzüne çıktı: Seyran karakteri meğer çok ünlü bir şarkıcıymış!
  • 14-09-2024 09:31

Yalı Çapkını dizisindeki büyük sır gün yüzüne çıktı: Seyran karakteri meğer çok ünlü bir şarkıcıymış!

Yalı Çapkını'ndan sezona hızlı başlangıç: Seyran ve Ferit yıllar sonra karşı karşıya!
  • 14-09-2024 10:48

Yalı Çapkını'ndan sezona hızlı başlangıç: Seyran ve Ferit yıllar sonra karşı karşıya!

Kadir Ezildi'nin damat bohçası paylaşımı sosyal medyada olay yarattı!
  • 16-09-2024 11:21

Kadir Ezildi'nin damat bohçası paylaşımı sosyal medyada olay yarattı!

Ezgi Mola’dan Narin tepkisi:
  • 10-09-2024 10:09

Ezgi Mola’dan Narin tepkisi: "Allah belasını versin"