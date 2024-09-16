Kızıl Goncalar'ın Meryem'i Özgü Namal sette kapris yaptığı iddiasına yanıt verdi!

Uzun bir aranın ardından Kızıl Goncalar dizisiyle ekrana dönen başarılı oyuncu Özgü Namal hakkında, sette çalışanlara zor anlar yaşattığı iddiaları gündeme gelmişti. İddialara göre Namal, titizliği nedeniyle sette özel taleplerde bulunuyor, oturduğu sandalyeyi dahi evinden getiriyordu. Ayrıca, makyajını kendi yapan oyuncunun, başka birine elini bile sürdürtmediği öne sürülmüştü.

Ancak Özgü Namal, bu söylentilere cevap vermekte gecikmedi. Kuruçeşme'de yüzü olduğu markanın lansmanında konuşan oyuncu, kendisine yöneltilen "kapris" iddialarını kesin bir dille yalanladı. Namal, "Ben mütevazı bir insanım. Yaşı büyük insanların bana hizmet etmesinden hoşlanmıyorum. Kendi işimi kendim yaparım, özellikle de başkalarına zahmet vermekten kaçınırım," açıklamasıyla samimi bir duruş sergiledi.

Bu açıklama, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Namal’ın açıklaması hayranları tarafından olumlu karşılandı.