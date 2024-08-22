Kızıl Goncalar'ın Meryem'i Özgü Namal: "Setleri Özlemişim"

Ünlü oyuncu Özgü Namal, 6 Ekim 2020'de eşini kaybetmesinin ardından verdiği uzun aradan sonra yeniden ekranlara döndü. Kariyerinin zirvesindeyken daha sakin bir hayatı tercih edip oyunculuğa ara veren Namal, eşinin vefatından sonra İstanbul’a dönmüştü. Şimdilerde ise "Kızıl Goncalar" dizisiyle hayranlarıyla buluşuyor.





Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı City's'de objektiflere takılan Namal, ayaküstü gazetecilerle sohbet etti. Oyuncu, yeni dizisi hakkında, "Sezon harikaydı. Senaryo geldi, provalara başladık. Her şey yolunda... Sevenlerimiz bekliyor, bomba gibi dönüyoruz," dedi.

Ayrıca, bir reklam filmi için süper kahraman rolüne bürünen Namal, "Harika bir kampanya yaptık. Yakında ekranda olacak," diyerek izleyicilerine sürpriz yaptı.



Gazetecilerin, "Uzun bir aradan sonra hızlı bir giriş yaptınız. Setleri özlemiş misiniz?" sorusuna ise, "Hızlı giriş yaptım. Setleri özlemişim. Çalışmak her zaman güzeldir," yanıtını veren Özgü Namal, yeniden setlere dönmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Özgü Namal’ın ekranlara bu güçlü dönüşü, hayranları tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. "Kızıl Goncalar" dizisi ve yeni reklam kampanyasıyla Namal, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak gibi görünüyor