Kızıl Goncalar'da sezon finali öncesi 2 bomba ayrılık!

NOW'un Gold Film imzalı dizisi Kızıl Goncalar, önümüzdeki hafta ekrana gelecek 19. bölümüyle sezon finali yapacak. Ancak bu sezon finali, dizinin hayranlarını üzecek bir gelişmeyi de beraberinde getirecek.

Dizide "Ayza" karakterine can veren başarılı oyuncu Melisa Doğu ve Ayza'nın oğlu "Affan"ı oynayan Batuhan Yüzgüleç, senaryodaki hikayelerin tamamlanması nedeniyle ekibe veda edecekler.

Melisa Doğu ve Batuhan Yüzgüleç'in diziden ayrılacak olması, hayranlarını üzse de, Kızıl Goncalar'ın gelecek sezonunda yeni hikayeler ve karakterlerle izleyicilerin karşısına çıkması bekleniyor.