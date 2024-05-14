Kızıl Goncalar'da sezon finali öncesi 2 bomba ayrılık!

Kızıl Goncalar dizisine sezon finali öncesinde 2 önemli oyuncu veda etti. İşte detaylar...

Kızıl Goncalar'da sezon finali öncesi 2 bomba ayrılık!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-05-2024 10:57

NOW'un Gold Film imzalı dizisi Kızıl Goncalar, önümüzdeki hafta ekrana gelecek 19. bölümüyle sezon finali yapacak. Ancak bu sezon finali, dizinin hayranlarını üzecek bir gelişmeyi de beraberinde getirecek.

Dizide "Ayza" karakterine can veren başarılı oyuncu Melisa Doğu ve Ayza'nın oğlu "Affan"ı oynayan Batuhan Yüzgüleç, senaryodaki hikayelerin tamamlanması nedeniyle ekibe veda edecekler.

Melisa Doğu ve Batuhan Yüzgüleç'in diziden ayrılacak olması, hayranlarını üzse de, Kızıl Goncalar'ın gelecek sezonunda yeni hikayeler ve karakterlerle izleyicilerin karşısına çıkması bekleniyor.

Benzer Haberler
Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen aylar sonra ilk kez görüntülendi Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen aylar sonra ilk kez görüntülendi
Ayten Gökçer hayatını kaybetti! Ayten Gökçer hayatını kaybetti!
15.000 TL, 30.000 TL, 45.000 TL TBMM Onaylı Borçlarınızı Kapatmanız İçin Size Destek Verilecek! Devlet DESTEKLİ Ödemeler! 15.000 TL, 30.000 TL, 45.000 TL TBMM Onaylı Borçlarınızı Kapatmanız İçin Size Destek Verilecek! Devlet DESTEKLİ Ödemeler!
16 MİLYON EMEKLİ! Sizin İçin Önemli Açıklama! SGK No Son Rakamları 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0 Olanlara 10.000 TL Daha Ödenecek! 16 MİLYON EMEKLİ! Sizin İçin Önemli Açıklama! SGK No Son Rakamları 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0 Olanlara 10.000 TL Daha Ödenecek!
SON DAKİKA! Emeklilere Yeni Haber Geldi, Para İhtiyacı Olan Emekli 12000 TL Alacak! SON DAKİKA! Emeklilere Yeni Haber Geldi, Para İhtiyacı Olan Emekli 12000 TL Alacak!
Ziraat Bankası TC Kimlik Son Rakamlarına Göre EMEKLİLERE ve Çalışanlara Ödemeler Başlattı, 90.000 TL Ödeme! Ziraat Bankası TC Kimlik Son Rakamlarına Göre EMEKLİLERE ve Çalışanlara Ödemeler Başlattı, 90.000 TL Ödeme!
ÇOK OKUNANLAR
Mine Tugay'ın havuz keyfi
  • 09-05-2024 17:47

Mine Tugay'ın havuz keyfi

Gülşen, sahne tarzı ve dansıyla yine konuşturdu!
  • 13-05-2024 19:06

Gülşen, sahne tarzı ve dansıyla yine konuşturdu!

Çağatay Ulusoy hayranlarını sevindirecek haber! 2. sezon geliyor!
  • 13-05-2024 17:28

Çağatay Ulusoy hayranlarını sevindirecek haber! 2. sezon geliyor!

Kızıl Goncalar'da sezon finali öncesi 2 bomba ayrılık!
  • 14-05-2024 10:57

Kızıl Goncalar'da sezon finali öncesi 2 bomba ayrılık!

Hadise'nin seksi dansı sosyal medyada olay yarattı!
  • 07-05-2024 12:10

Hadise'nin seksi dansı sosyal medyada olay yarattı!