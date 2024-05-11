Kızıl Goncalar'a katılan sürpriz isimden ilk kare!

Son dönemin en etkileyici projelerinden biri olan Kızıl Goncalar dizisi, sezon finaline doğru heyecan dolu bir finalle ekrana veda etmeye hazırlanıyor. İyilikle kötülüğün savaşını başarıyla yansıtan dizi, seyirciyi sarsıcı sahnelerle karşılayacak.

Şükrü Necati Şahin'in kaleme aldığı, Ömür Atay'ın yönettiği dizinin sezon finali öncesi büyük bir sürprizle geliyor. Ödüllü oyuncu Tolga Tekin, Gold Film imzalı dizide yer alacak. Kızıl Goncalar'ın oyuncu kadrosuna katılan Tekin, seyirciye unutulmaz anlar yaşatacak.

İlk kareleri paylaşılan Tolga Tekin'in, dizide Cüneyd'in (Mert Yazıcıoğlu) babası Vahit karakterine hayat vereceği açıklandı. Bu yeni karakterin hikayeye hızlı bir giriş yapmasıyla tüm dengelerin değişeceği belirtiliyor. Seyirciler, bu yeni karakterin etkileyici performansını merakla bekliyor.