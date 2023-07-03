Kıvılcım Ural ve Kaan Tangöze kızları İlayda'yla Bodrum tatilinde!

"Duman" grubunun solisti Kaan Tangöze, eski eşi Seçkin Piriler ile 2017 yılında olaylı bir şekilde boşanmıştı. Ancak şimdilerde mutlu bir evlilik sürdürdüğü eşi Kıvılcım Ural ve kızı İlayda ile keyifli bir gün geçirdi. Ünlü müzisyen, ailesiyle birlikte Gündoğan'da görüntülendi.

Kaan Tangöze, eşi Kıvılcım Ural ve kızı İlayda ile birlikte deniz keyfi yapmak için Gündoğan'a gitti. Bir beach'te denize girdikten sonra, DJ'in çaldığı şarkıyla sürpriz bir an yaşandı. Kıvılcım Ural'ın yeni çıkardığı "Ama ben Mafya mıyım" adlı şarkı çalınarak Ural mutlu edildi.

Tangöze, ailesiyle birlikte geçirdiği keyifli günün tadını çıkarırken, Ural'ın müzik kariyerine destek vermesi ve şarkısının beach'te çalınması, çiftin birbirlerini destekleyen bir ilişkiye sahip olduğunu gösterdi.