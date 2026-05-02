Kıvanç Tatlıtuğ’dan Karizma Manifestosu: "Duruşun Karakterindir"

Türk sineması ve televizyon dünyasının stil ikonu Kıvanç Tatlıtuğ, sadece yakışıklılığıyla değil, hayata karşı duruşuyla da bir kez daha hayranlarını mest etti. Yeni bir reklam projesi için kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, set arkasında genç rol arkadaşına verdiği öğütlerle adeta bir "karizma dersi" verdi.

"Şıklık Kıyafetten Değil Karakterden Gelir"

Reklam filminin çekimleri sırasında genç meslektaşıyla sohbet eden Tatlıtuğ, başarısının ve karizmasının sırrını şu derin cümlelerle özetledi:

"Şıklık kıyafetten değil karakterin duruşundan gelir. Başrol içindeki özgüvendir. Hayat bizi farklı rollere sokabilir ama asıl mesele özünü korumaktır. Rol değişse de duruş değişmez."

Tatlıtuğ'un bu sözleri, kısa sürede sosyal medya platformlarında viral olurken; takipçileri tarafından "Karizmanın reçetesi yazılmış" ve "Gerçek başrolün manifestosu" şeklinde yorumlandı.

Sosyal Medyada "Duruş" Akımı

Ünlü oyuncunun "Duruşun karakterindir" vurgusu, dijital dünyada yeni bir tartışma başlattı. Sadece dış görünüşe odaklanan modern dünyanın aksine, özgüven ve karakterin önemine dikkat çeken Tatlıtuğ, hayranlarından tam not aldı. Kariyerindeki seçici tavrı ve profesyonelliğiyle bilinen oyuncu, bu açıklamalarıyla genç yeteneklere de ilham kaynağı oldu.