Kıskançlık Testinde Şaşırtan Sonuç: Gupse Özay’ın Modern Evlilik Kuralları

Gupse Özay'dan Barış Arduç itirafı! "Alyans takmayabilir, telefon şifresini vermeyebilir" diyen Gupse Özay'ın kıskançlık testi sosyal medyayı ikiye böldü. İşte o çok konuşulan açıklamalar...

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-01-2026 14:00

Türk sinemasının sevilen ismi Gupse Özay, konuk olduğu bir YouTube programında evliliği ve kıskançlık üzerine yaptığı açıklamalarla sosyal medyanın merkezine oturdu. Yakışıklı oyuncu Barış Arduç ile 2020 yılından bu yana mutlu bir evlilik sürdüren ve kızları Jan Asya’yı kucaklarına alan Özay, modern ve özgüvenli tavrıyla dikkat çekti.

"Modern Eş" Testinden Geçti

Programda hazırlanan "kıskançlık testi" sorularına samimiyetle yanıt veren Gupse Özay, evlilikteki sınırları ve güven ilişkisini şu sözlerle tanımladı:

"Kocam alyans takmayabilir, en yakın arkadaşı karşı cinsten olabilir. Telefon şifresini bana söylemek zorunda değil, Instagram'da benimle hikâye paylaşmayabilir."

Sosyal Medya İkiye Bölündü

Özay’ın bu "rahat" ve güven odaklı açıklamaları, sosyal medya kullanıcıları arasında geniş çaplı bir tartışma başlattı. Takipçiler iki farklı görüş etrafında toplandı:

  • Destekleyenler: "Özgüvenli kadının hali başka", "Gerçek sevgi ve güven tam olarak budur", "Barış Arduç gibi bir eşe sahip olup bu kadar mütevazı kalabilmek büyük başarı" yorumlarında bulundular.

  • Eleştirenler: Bazı kullanıcılar ise bu durumu abartılı bularak; "Alyans takmamak evliliğin saygınlığına gölge düşürür", "Bu kadar rahatlık biraz fazla değil mi?" ifadelerini kullandılar.

Aşkları 12. Yılında

2014 yılında Deliha film setinde başlayan ve 2020’de nikâh masasına taşınan bu büyük aşk, magazin dünyasında her zaman "örnek çift" olarak gösteriliyor. Gupse Özay, bu açıklamalarıyla evliliklerinde mülkiyetçilikten ziyade bireysel alanlara saygı duyduklarının altını bir kez daha çizmiş oldu.

