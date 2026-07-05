Kırkpınar'da Melek Mosso Fırtınası!

Melek Mosso, Kırkpınar Festivali'nde sahne performansıyla binlerce kişiyi coşturdu. Sevilen şarkılar hep bir ağızdan söylenirken konser sosyal medyada da ilgi gördü.

Kırkpınar'da Melek Mosso Fırtınası!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-07-2026 13:43

Edirne'de bu yıl 665'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali sadece güreş heyecanıyla değil konserleriyle de adından söz ettiriyor. Festival kapsamında sahne alan Melek Mosso, güçlü sesi ve enerjisiyle binlerce müziksevere unutulmaz bir akşam yaşattı. Sarayiçi Er Meydanı'nı dolduran kalabalık sanatçının sevilen şarkılarına baştan sona eşlik etti.

Sahne Performansıyla Tam Not Aldı

Melek Mosso konser boyunca en sevilen parçalarını peş peşe seslendirdi. Sahnedeki enerjisi, seyirciyle kurduğu samimi diyalog ve güçlü yorumu geceye damga vurdu. Konseri izlemeye gelenler zaman zaman telefonlarının ışıklarını açarak şarkılara eşlik ederken ortaya renkli görüntüler çıktı.

Mosso'nun sadece sesi değil sahnedeki doğal tavırları ve dinleyicilerle kurduğu sıcak iletişim de büyük beğeni topladı. Festival alanındaki coşku konser boyunca hiç düşmedi.

Hayranları O Anları Kayda Aldı

Konseri izleyen vatandaşlar, unutulmaz anları cep telefonlarıyla kayıt altına aldı. Sosyal medyada kısa sürede çok sayıda video ve fotoğraf paylaşılırken konserden görüntüler büyük ilgi gördü. Özellikle sanatçının en sevilen şarkılarında kalabalığın hep bir ağızdan söylediği anlar geceye damgasını vurdu.

Festival için Edirne'ye gelen birçok kişi de Melek Mosso konserinin etkinliğe ayrı bir renk kattığını belirterek memnuniyetlerini dile getirdi.

Festival Coşkusu Zirveye Çıktı

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali kapsamında düzenlenen konser festivalin en dikkat çeken etkinliklerinden biri oldu. Melek Mosso ve orkestrası sahnedeki başarılı performanslarıyla izleyenlerden tam not aldı.

Hem müziğin hem de festival atmosferinin bir araya geldiği gecede katılımcılar doyasıya eğlenirken konser uzun süre alkışlandı. Melek Mosso'nun sahne performansı Kırkpınar'ın bu yılki en unutulmaz anları arasında yerini aldı.

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