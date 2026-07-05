Aslı Enver'den Duygulandıran Aile Pozları!

Aslı Enver ile Berkin Gökbudak cephesinden yüzleri güldüren bir paylaşım geldi. Gözlerden uzak ama bir o kadar da mutlu bir aile hayatı sürdüren çift kızları Elay'ın 3. yaş gününü sevdikleriyle birlikte kutladı. Renkli görüntülere sahne olan doğum günü partisinden paylaşılan kareler kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Anne Baba Olmanın Mutluluğunu Yaşıyorlar

Aslı Enver ile Berkin Gökbudak 2022 yılında evlenerek hayatlarını birleştirmişti. Çift 4 Temmuz 2023'te dünyaya gelen kızları Elay ile ilk kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

O günden bu yana aile yaşamlarını mümkün olduğunca gözlerden uzak sürdürmeyi tercih eden ikili zaman zaman sosyal medya hesaplarından paylaştıkları sıcak aile kareleriyle takipçilerinin karşısına çıkıyor. Özellikle Aslı Enver'in kızıyla geçirdiği doğal ve içten anlar hayranları tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Doğum Gününde Sıcak Bir Atmosfer Vardı

Elay'ın yeni yaşı için düzenlenen kutlama oldukça samimi bir ortamda gerçekleşti. Yakın dostların ve aile üyelerinin katıldığı partide renkli süslemeler doğum günü pastası ve bol bol kahkaha vardı. Kutlamadan paylaşılan karelerde minik Elay'ın mutluluğu ise objektiflere yansıdı.

Ünlü çiftin sade ama keyifli organizasyonu gösterişten uzak yapısıyla da dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni alırken takipçileri de Elay için iyi dileklerini paylaşmayı ihmal etmedi.

Merve Dizdar Da Kutlamadaydı

Doğum günü partisinin dikkat çeken isimlerinden biri de başarılı oyuncu Merve Dizdar oldu. Yakın dostlarını bu özel günde yalnız bırakmayan Dizdar kutlamadan kareleri sosyal medya hesabında paylaşarak mutluluğa ortak oldu.

Paylaşımlarda hem çocukların eğlendiği hem yetişkinlerin keyifli vakit geçirdiği sıcak bir aile ortamı dikkat çekti. Gösterişten uzak bu kutlama birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından da oldukça samimi bulundu.