Buse Terim'in Romantik Notu Olay Oldu!

Buse Terim sevgilisi Batu Son'la paylaştığı romantik kareye düştüğü notla yeniden gündem oldu. "Ona kavuşmak en sevdiğim an" sözleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Buse Terim'in Romantik Notu Olay Oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-07-2026 13:11

Buse Terim son dönemde hem özel hayatı hem sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Fatih Terim'in kızı olan Buse Terim iş insanı Batu Son ile yaşadığı ilişkiyi artık gizlemiyor. Tam tersine zaman zaman yaptığı romantik paylaşımlarla mutluluğunu takipçileriyle paylaşmayı tercih ediyor.

Son paylaşımı da kısa sürede büyük ilgi gördü. Evinde çekilmiş sevgilisiyle birlikte yer aldığı çerçeveli bir fotoğrafı paylaşan Terim tek cümlelik notuyla sosyal medyada gündem olmayı başardı. "Ona kavuşmak en sevdiğim an" sözleri takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.

Yeni Bir Sayfa Açtı

Buse Terim 10 yıllık evliliğinin sona ermesinin ardından uzun süre özel hayatıyla ilgili sessiz kalmıştı. Daha sonra Batu Son ile birlikte olduğunu duyurarak hayatında yeni bir dönemin başladığını göstermişti.

İlk günden bu yana ilişkisini abartılı şekilde göz önünde yaşamasa da zaman zaman yaptığı paylaşımlarla ne kadar mutlu olduğunu hissettiriyor. Özellikle son aylarda paylaştığı kareler takipçileri tarafından büyük ilgi görüyor.

Aşkıyla İlgili Dikkat Çeken Sözler

Geçtiğimiz dönemde gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Buse Terim ilişkisinin çok güzel ilerlediğini söylemişti. Hayatında huzurlu ve mutlu bir dönem yaşadığını dile getiren Terim, özel hayatını çok fazla göz önünde yaşamayı tercih etmediğini de ifade etmişti.

Batu Son için kullandığı sözler ise uzun süre konuşulmuştu. Karşısına kalbi çok güzel bir insan çıktığını söyleyen Terim böyle biriyle aynı yolu yürüdüğü için kendisini çok şanslı hissettiğini belirtmişti.

Romantik Paylaşımı Büyük İlgi Gördü

Son paylaşımında ise romantizmin dozunu biraz daha artırdı. Sevgilisi Batu Son ile birlikte olduğu kareyi "Aşk" notuyla paylaşan Buse Terim ardından "Ona kavuşmak en sevdiğim an" sözleriyle duygularını bir kez daha dile getirdi.

Yaklaşık iki milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabındaki paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı. Takipçileri çifte mutluluk dileklerini iletirken birçok kişi romantik paylaşımı oldukça samimi buldu.

Buse Terim'in daha önce 14 Şubat'ta yaptığı duygusal paylaşım da yeniden hatırlandı. O paylaşımda sevgilisi için kaleme aldığı sevgi dolu satırlar büyük ilgi görmüştü. Görünen o ki Buse Terim, hayatındaki bu güzel dönemi yaşamaktan büyük mutluluk duyuyor ve bunu zaman zaman takipçileriyle paylaşmaktan da çekinmiyor.

Benzer Haberler
David Beckham ve Victoria Beckham'ın 27 Yıllık Evliliğinde Şoke Eden İtiraf! David Beckham ve Victoria Beckham'ın 27 Yıllık Evliliğinde Şoke Eden İtiraf!
Yaz Aşkı Sorusu Geldi! Emir Can İğrek Kimseyi Beklemedi Yaz Aşkı Sorusu Geldi! Emir Can İğrek Kimseyi Beklemedi
Orak Adası'nda Sertab Erener Rüzgarı! Tatilden Çok Konuşulan Kareler Orak Adası'nda Sertab Erener Rüzgarı! Tatilden Çok Konuşulan Kareler
Caner Erkin Ve Şükran Ovalı Tatilde! Gören Dönüp Bir Daha Baktı Caner Erkin Ve Şükran Ovalı Tatilde! Gören Dönüp Bir Daha Baktı
Khloe Kardashian Artık Vazgeçti! O Sözleri Olay Yarattı Khloe Kardashian Artık Vazgeçti! O Sözleri Olay Yarattı
Hülya Avşar'dan Çok Konuşulacak Klip! Sırrı Ortaya Çıktı Hülya Avşar'dan Çok Konuşulacak Klip! Sırrı Ortaya Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'a Destek Mesajı!
  • 04-07-2026 11:08

Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'a Destek Mesajı!

Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'tan Yapımcı Faruk Turgut'a Güçlü Siper!
  • 29-06-2026 14:05

Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'tan Yapımcı Faruk Turgut'a Güçlü Siper!

Güller ve Günahlar'ın Yıldızı Cemre Baysel Sarı Bikinisiyle Yaz Sezonunu Salladı
  • 29-06-2026 11:45

Güller ve Günahlar'ın Yıldızı Cemre Baysel Sarı Bikinisiyle Yaz Sezonunu Salladı

Dilan Polat Hastaneden Taburcu Oldu: Yaşadığı Ağır Travmanın Ardından Evine Döndü!
  • 04-07-2026 12:55

Dilan Polat Hastaneden Taburcu Oldu: Yaşadığı Ağır Travmanın Ardından Evine Döndü!

10 Yıllık Aşkta İlk Kriz Mi? Derya Uluğ Asil Gök'le İlgili Her Şeyi Anlattı
  • 05-07-2026 16:30

10 Yıllık Aşkta İlk Kriz Mi? Derya Uluğ Asil Gök'le İlgili Her Şeyi Anlattı