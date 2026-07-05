Buse Terim'in Romantik Notu Olay Oldu!

Buse Terim son dönemde hem özel hayatı hem sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Fatih Terim'in kızı olan Buse Terim iş insanı Batu Son ile yaşadığı ilişkiyi artık gizlemiyor. Tam tersine zaman zaman yaptığı romantik paylaşımlarla mutluluğunu takipçileriyle paylaşmayı tercih ediyor.

Son paylaşımı da kısa sürede büyük ilgi gördü. Evinde çekilmiş sevgilisiyle birlikte yer aldığı çerçeveli bir fotoğrafı paylaşan Terim tek cümlelik notuyla sosyal medyada gündem olmayı başardı. "Ona kavuşmak en sevdiğim an" sözleri takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.

Yeni Bir Sayfa Açtı

Buse Terim 10 yıllık evliliğinin sona ermesinin ardından uzun süre özel hayatıyla ilgili sessiz kalmıştı. Daha sonra Batu Son ile birlikte olduğunu duyurarak hayatında yeni bir dönemin başladığını göstermişti.

İlk günden bu yana ilişkisini abartılı şekilde göz önünde yaşamasa da zaman zaman yaptığı paylaşımlarla ne kadar mutlu olduğunu hissettiriyor. Özellikle son aylarda paylaştığı kareler takipçileri tarafından büyük ilgi görüyor.

Aşkıyla İlgili Dikkat Çeken Sözler

Geçtiğimiz dönemde gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Buse Terim ilişkisinin çok güzel ilerlediğini söylemişti. Hayatında huzurlu ve mutlu bir dönem yaşadığını dile getiren Terim, özel hayatını çok fazla göz önünde yaşamayı tercih etmediğini de ifade etmişti.

Batu Son için kullandığı sözler ise uzun süre konuşulmuştu. Karşısına kalbi çok güzel bir insan çıktığını söyleyen Terim böyle biriyle aynı yolu yürüdüğü için kendisini çok şanslı hissettiğini belirtmişti.

Romantik Paylaşımı Büyük İlgi Gördü

Son paylaşımında ise romantizmin dozunu biraz daha artırdı. Sevgilisi Batu Son ile birlikte olduğu kareyi "Aşk" notuyla paylaşan Buse Terim ardından "Ona kavuşmak en sevdiğim an" sözleriyle duygularını bir kez daha dile getirdi.

Yaklaşık iki milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabındaki paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı. Takipçileri çifte mutluluk dileklerini iletirken birçok kişi romantik paylaşımı oldukça samimi buldu.

Buse Terim'in daha önce 14 Şubat'ta yaptığı duygusal paylaşım da yeniden hatırlandı. O paylaşımda sevgilisi için kaleme aldığı sevgi dolu satırlar büyük ilgi görmüştü. Görünen o ki Buse Terim, hayatındaki bu güzel dönemi yaşamaktan büyük mutluluk duyuyor ve bunu zaman zaman takipçileriyle paylaşmaktan da çekinmiyor.