Demet Evgar'dan Deniz Göktaş İçin Kritik Açıklama!

Deniz Göktaş'ın tutuklanmasının ardından Demet Evgar'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Ünlü oyuncunun sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Demet Evgar'dan Deniz Göktaş İçin Kritik Açıklama!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-07-2026 13:55

Komedyen Deniz Göktaş son günlerde hem sosyal medyanın hem kamuoyunun en çok konuştuğu isimlerden biri oldu. "Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisinde kullandığı bazı ifadeler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Göktaş yurt dışı dönüşünde havalimanında gözaltına alındı. Ardından da "dini değerleri aşağılama" ve "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamaları kapsamında tutuklandı.

Kararın ardından sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı. Kimi verilen kararı desteklerken kimi de ifade özgürlüğü açısından tartışılması gerektiğini savundu. Konu kısa sürede X başta olmak üzere birçok platformda en çok konuşulan başlıklar arasına girdi.

Demet Evgar Sessiz Kalmadı

Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki gösteren isimlerden biri de oyuncu Demet Evgar oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Evgar yaşanan gelişmeden dolayı büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Ünlü oyuncu paylaşımında "Deniz'in tutuklanmasına çok üzüldüm. Sanatın, mizahın ve sözün korkmadan var olabildiği günlere olan inancımı korumak istiyorum. Hukukun ölçülü, adil ve özgürlükten yana işlemesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Evgar'ın bu açıklaması kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Paylaşım sosyal medyada farklı görüşlerin dile getirildiği geniş bir tartışmanın da parçası haline geldi.

Sosyal Medyada Tartışmalar Büyüyor

Deniz Göktaş'ın tutuklanması sadece magazin dünyasında değil sanat ve mizah çevrelerinde de geniş yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı yaşanan gelişmeyle ilgili fikirlerini paylaşırken ifade özgürlüğü ve hukuki süreç üzerine farklı değerlendirmeler yapıldı.

Demet Evgar'ın açıklaması da bu tartışmaların en çok konuşulan paylaşımlarından biri oldu. Gözler şimdi soruşturmanın nasıl ilerleyeceğine ve süreçle ilgili yapılacak resmi açıklamalara çevrilmiş durumda. Yaşanan gelişmelerin önümüzdeki günlerde de gündemde kalması bekleniyor.

Benzer Haberler
David Beckham ve Victoria Beckham'ın 27 Yıllık Evliliğinde Şoke Eden İtiraf! David Beckham ve Victoria Beckham'ın 27 Yıllık Evliliğinde Şoke Eden İtiraf!
Yaz Aşkı Sorusu Geldi! Emir Can İğrek Kimseyi Beklemedi Yaz Aşkı Sorusu Geldi! Emir Can İğrek Kimseyi Beklemedi
Orak Adası'nda Sertab Erener Rüzgarı! Tatilden Çok Konuşulan Kareler Orak Adası'nda Sertab Erener Rüzgarı! Tatilden Çok Konuşulan Kareler
Caner Erkin Ve Şükran Ovalı Tatilde! Gören Dönüp Bir Daha Baktı Caner Erkin Ve Şükran Ovalı Tatilde! Gören Dönüp Bir Daha Baktı
Khloe Kardashian Artık Vazgeçti! O Sözleri Olay Yarattı Khloe Kardashian Artık Vazgeçti! O Sözleri Olay Yarattı
Hülya Avşar'dan Çok Konuşulacak Klip! Sırrı Ortaya Çıktı Hülya Avşar'dan Çok Konuşulacak Klip! Sırrı Ortaya Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'a Destek Mesajı!
  • 04-07-2026 11:08

Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'a Destek Mesajı!

Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'tan Yapımcı Faruk Turgut'a Güçlü Siper!
  • 29-06-2026 14:05

Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'tan Yapımcı Faruk Turgut'a Güçlü Siper!

Güller ve Günahlar'ın Yıldızı Cemre Baysel Sarı Bikinisiyle Yaz Sezonunu Salladı
  • 29-06-2026 11:45

Güller ve Günahlar'ın Yıldızı Cemre Baysel Sarı Bikinisiyle Yaz Sezonunu Salladı

Dilan Polat Hastaneden Taburcu Oldu: Yaşadığı Ağır Travmanın Ardından Evine Döndü!
  • 04-07-2026 12:55

Dilan Polat Hastaneden Taburcu Oldu: Yaşadığı Ağır Travmanın Ardından Evine Döndü!

10 Yıllık Aşkta İlk Kriz Mi? Derya Uluğ Asil Gök'le İlgili Her Şeyi Anlattı
  • 05-07-2026 16:30

10 Yıllık Aşkta İlk Kriz Mi? Derya Uluğ Asil Gök'le İlgili Her Şeyi Anlattı