Demet Evgar'dan Deniz Göktaş İçin Kritik Açıklama!

Komedyen Deniz Göktaş son günlerde hem sosyal medyanın hem kamuoyunun en çok konuştuğu isimlerden biri oldu. "Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisinde kullandığı bazı ifadeler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Göktaş yurt dışı dönüşünde havalimanında gözaltına alındı. Ardından da "dini değerleri aşağılama" ve "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamaları kapsamında tutuklandı.

Kararın ardından sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı. Kimi verilen kararı desteklerken kimi de ifade özgürlüğü açısından tartışılması gerektiğini savundu. Konu kısa sürede X başta olmak üzere birçok platformda en çok konuşulan başlıklar arasına girdi.

Demet Evgar Sessiz Kalmadı

Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki gösteren isimlerden biri de oyuncu Demet Evgar oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Evgar yaşanan gelişmeden dolayı büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Ünlü oyuncu paylaşımında "Deniz'in tutuklanmasına çok üzüldüm. Sanatın, mizahın ve sözün korkmadan var olabildiği günlere olan inancımı korumak istiyorum. Hukukun ölçülü, adil ve özgürlükten yana işlemesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Evgar'ın bu açıklaması kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Paylaşım sosyal medyada farklı görüşlerin dile getirildiği geniş bir tartışmanın da parçası haline geldi.

Sosyal Medyada Tartışmalar Büyüyor

Deniz Göktaş'ın tutuklanması sadece magazin dünyasında değil sanat ve mizah çevrelerinde de geniş yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı yaşanan gelişmeyle ilgili fikirlerini paylaşırken ifade özgürlüğü ve hukuki süreç üzerine farklı değerlendirmeler yapıldı.

Demet Evgar'ın açıklaması da bu tartışmaların en çok konuşulan paylaşımlarından biri oldu. Gözler şimdi soruşturmanın nasıl ilerleyeceğine ve süreçle ilgili yapılacak resmi açıklamalara çevrilmiş durumda. Yaşanan gelişmelerin önümüzdeki günlerde de gündemde kalması bekleniyor.