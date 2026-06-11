Kıraç Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde Hayranlarını Yağmurda Coşturdu!

Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan rock sanatçısı Kıraç, Papara Park'taki konserinde yağan yağmura rağmen binlerce hayranıyla coştu.

Kıraç Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde Hayranlarını Yağmurda Coşturdu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-06-2026 15:45

Türkiye Kültür Yolu Festivali Karadeniz'in coşkulu şehri Trabzon'da tüm hızıyla ve müzik dolu anlarla devam ediyor. Festival kapsamında şehirde sahne alan Türk rock müziğinin usta ismi Kıraç olumsuz hava koşullarına rağmen unutulmaz bir performansa imza attı. Trabzon, Türkiye Kültür Yolu Festivali ile müzikseverleri bir araya getirmeye devam ediyor. Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan Kıraç konser esnasında yağan yağmura meydan okuyarak söylediği unutulmaz eserleriyle geceye damga vurdu.

Papara Park'ta Rock Rüzgarı Esti

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen dev organizasyon kapsamında Trabzonlu hayranlarıyla buluşan ünlü sanatçı en sevilen hitlerini açık havada seslendirdi. Türk rock müziğinin sevilen isimlerinden Kıraç Trabzon Kültür Yolu Festivali kapsamında Papara Park Otopark Alanı'nda sahne aldı. Kıraç; "Gidiyorum", "Kerkük Zindanı" ve "Çayır Çimen" gibi hafızalarda yer edinen şarkılarını sevenlerinin eşliğiyle seslendirdi.

Renkli Şemsiyeler Konsere Sahne Oldu

Karadeniz'in klasikleşen yağmurlu havası bile Trabzonlu müzikseverlerin Kıraç coşkusuna engel olamadı. Konserin başlamasıyla birlikte bastıran yağmura rağmen alanı terk etmeyen binlerce kişi alanı adeta bir görsel şölene çevirdi. Festival alanını dolduran müzikseverler ellerindeki şemsiyelerle yağmura aldırış etmeden sanatçının şarkılarına eşlik etti. Yağışa rağmen oluşan yoğun kalabalık dikkat çekerken, şemsiyelerin renk kattığı konser alanında müzik ve coşku kesintisiz devam etti. Kıraç sahnede gösterdiği yüksek enerji ve Trabzon seyircisinin bu sadakatiyle festival tarihinin en özel gecelerinden birini geride bıraktı.

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