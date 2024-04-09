Kim Min-Jae, Geri Dönüyor! Son Dakika!

Kim Min-Jae, Geri Dönüyor! Son Dakika!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-04-2024 08:56

Bayern Münih'in sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Kim Min-Jae için beklenmedik bir gelişme yaşandı. Alman ekibinde istediği performansı gösteremeyen Güney Koreli stoper için yeni bir takım belirlendi ve resmi duyuru yapıldı. İşte detaylar...

Bayern Münih Macerası

Sezon başında 50 milyon euro bonservis bedeliyle Napoli'den Bayern Münih'e transfer olan Kim Min-Jae, büyük bir heyecanla Almanya'nın yolunu tutmuştu. Ancak, beklenen performansı sergilemekte zorlanan ve gözden düşen oyuncu, takımda istediği şansı bulamadı. Özellikle ilk 11'e girmekte güçlük çeken Kim Min-Jae'nin ayrılma ihtimali giderek arttı.

Yeni Adresi Belli Oldu: İnter'e Transfer!

İtalya basınında yer alan haberlere göre, Bayern Münih'te aradığını bulamayan Kim Min-Jae için yeni bir fırsat doğdu. Sezon sonunda İtalya'ya geri dönecek olan Güney Koreli stoper, Serie A devi Inter'in radarına girdi. Kulüp, Kim Min-Jae'yi kadrosuna katmak için harekete geçti ve transferin sezon sonunda resmiyet kazanması bekleniyor.

Bu Sezonki Performansı

Kim Min-Jae, Bayern Münih formasıyla bu sezon 29 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 26'sında ilk 11'de yer aldı. Toplamda 2377 dakika sahada kalan 27 yaşındaki stoper, 1 gol ve 2 asistle takımına katkıda bulundu. Ancak, beklenenin altında kalan performansıyla dikkat çeken Kim Min-Jae için Inter transferi, yeni bir başlangıç fırsatı olabilir.

Güney Koreli oyuncunun İtalya'ya geri dönüşü, futbolseverleri heyecanlandırdı ve transferin resmen duyurulması bekleniyor. Kim Min-Jae'nin Inter'deki performansı ve yeni takımıyla olan uyumu, merakla bekleniyor.

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