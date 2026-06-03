Kim Kardashian F1 Şampiyonu Sevgilisi Lewis Hamilton'a Çarpıyordu!

Dünya magazin ve spor basınının şu son dönemde en çok konuştuğu yan yana geldikleri her an resmen ortalığı birbirine katan o en gözde, en taze çifti, bu kez New York sokaklarındaki o acayip eğlenceli ve heyecan dolu anlarıyla gündemde. Güçlü tarzları ve o devasa küresel popülariteleriyle tanınan ikonik ikili aşklarını sosyal medyanın tam merkezine taşımaya son sürat devam ederken yaşadıkları o tatlı kazanın eşiğinden dönme hikayesi ise hayranlarını hem kahkahaya boğdu hem de fena halde heyecanlandırdı açıkçası. Aslında aşk hayatlarındaki her adımla manşetleri süsleyen bu iki dev isim birlikteliklerini ilan ettikleri o ilk günden beri kameraların odağında yer alıyor malum. Bu yılın başından bu yana efsane F1 pilotu Lewis Hamilton ile dolu dizgin bir aşk yaşayan Kim Kardashian New York sokaklarında bisiklet sürerken yaşadıkları o adrenalin dolu tatlı anı sosyal medya hesabından paylaşınca yer yerinden oynadı. İlişkilerini hiç saklamadan hayatın tam da içinden gelen o en doğal anlarını takipçileriyle paylaşmayı tercih eden ünlü çift bu kez adeta New York caddelerini mesken tuttu resmen.

New York Sokaklarında Romantik Kadraj Arayışı

Kim Kardashian ve Lewis Hamilton, birlikte bisiklet turu yaptıkları anları paylaştı. pic.twitter.com/piyNGGL4V9 — Populicc (@populicc) June 1, 2026

Kendi sosyal medya hesabını adeta yaşayan bir görsel günlük gibi kullanan ve milyarlarca erişime sahip olan Kim Kardashian şampiyon sevgilisi Lewis Hamilton ile bisiklet sürdüğü o anlara ait fotoğraf ve videoları peş peşe patlattı anında. Çiftin hayranlarını resmen ayağa kaldıran bu paylaşımlar aslında mayıs ayı başlarında New York'tayken çekilen o tatlı nostaljik anıları içeriyordu. Şu an 45 yaşında olan Amerikalı realite şov yıldızı Kardashian 41 yaşındaki İngiliz yarışçıyla akan trafikte turlarken ortaya çıkan o komik anları takipçilerine izletti güzelce. Fakat çiftin bu romantik bisiklet keyfi Kim Kardashian'ın o estetik ve havalı sosyal medya içeriği üretme çobası yüzünden az kalsın küçük çaplı bir felaketle sonuçlanıyordu. Fotoğraf ve video için en iyi açıyı yakalamaya çalışırken gözü kadraja kayan Kardashian direksiyon hakimiyetini kaybedip neredeyse bisikletiyle koskoca Lewis Hamilton'ın bisikletine arkadan çat diye çarpacak konuma geldi bile.

Formula 1 Şampiyonuna Çarpmaya Ramak Kaldı

O anlarda dengesini toplamakta ecel terleri döken ünlü yıldız hızıyla dünyayı kendine hayran bırakan Formula 1'in o efsane ismine çarpmaya ramak kala çekilen o saniyeleri "F1 şampiyonunu az kalsın bisikletle eziyordum" temalı acayip esprili bir notla paylaştı. Kardashian'ın bu fırlama paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede milyonlarca izlenme ve beğeni alarak resmen interneti salladı desek yeridir. Videoyu izleyen hayranları ise Hamilton'ın pistlerdeki o meşhur reflekslerinin New York sokaklarındaki bu tehlikeli bisiklet turunda da adamın hayatını kurtardığına dair peş peşe esprili yorumlar yağdırdı haliyle.