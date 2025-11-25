Kerem Bürsin’e Uluslararası Onur: Ünlü Oyuncu Dubai’deki Ödül Törenine Katılıyor

Kerem Bürsin, çarşamba günü Dubai'de GQ dergisinin düzenlediği "Men Of The Year" ödül törenine katılarak Onur Ödülü alacak.

Kerem Bürsin’e Uluslararası Onur: Ünlü Oyuncu Dubai’deki Ödül Törenine Katılıyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-11-2025 16:40

Bu sezon ana akım televizyona dönen ve Çarpıntı dizisinde Aras Alkan karakterine hayat veren ünlü oyuncu Kerem Bürsin, önemli bir ödül almak üzere Dubai’ye gidiyor. Yakışıklı oyuncu, çarşamba günü GQ dergisinin düzenlediği "Men Of The Year" ödül törenine katılacak. Bürsin, gecenin özel konukları arasında yer alacak ve kendisine Onur Ödülü takdim edilecek.

Aktörlük Dışındaki Projelerine Odaklandı

Kerem Bürsin, sadece aktör olarak değil, aynı zamanda kendi filmlerini ve hikâyelerini de hayata geçiren bir isim olarak tanınıyor. Ünlü oyuncu, GQ Ortadoğu dergisine özel bir çekim yapmış ve dergiye röportaj vermişti.

Bürsin, bu röportajında kariyerine dair önemli bir değerlendirmede bulunmuştu. Oyuncu, röportajında, "Kariyerimin bu noktasında, bu sektörün nasıl daha iyi olabileceğine daha çok odaklandım," ifadelerini kullanmıştı. Bu başarıları ve sektöre olan katkıları nedeniyle Kerem Bürsin, Dubai’deki ödül töreninde Onur Ödülü'ne layık görülecek.

Benzer Haberler
Can Yaman ve DJ Sara Bluma Aşkında Kriz: Çiftin İlişkisi Bitti İddiası Gündemde Can Yaman ve DJ Sara Bluma Aşkında Kriz: Çiftin İlişkisi Bitti İddiası Gündemde
Elif Buse Doğan’ın Adı Bu Kez Çağrı Telkıvıran İle Aşk Dedikodularına Karıştı Elif Buse Doğan’ın Adı Bu Kez Çağrı Telkıvıran İle Aşk Dedikodularına Karıştı
Bozcaada’dan Paris’e Uzanan Aşk: Ata Demirer ve Sevgilisi Dilara Alemdar Tatilde Bozcaada’dan Paris’e Uzanan Aşk: Ata Demirer ve Sevgilisi Dilara Alemdar Tatilde
Ece Erken’den Sert Tepki: “Hayatımdan 2 Yıl Çaldın, Hakkım Helal Değil” Ece Erken’den Sert Tepki: “Hayatımdan 2 Yıl Çaldın, Hakkım Helal Değil”
Kenan İmirzalıoğlu Gözyaşlarına Boğuldu: Eşi Sinem Kobal Teselli Etti Kenan İmirzalıoğlu Gözyaşlarına Boğuldu: Eşi Sinem Kobal Teselli Etti
Eda Ece ve Kaan Yıldırım’lı Sevgililer Günü Filminden İlk Kare Yayınlandı Eda Ece ve Kaan Yıldırım’lı Sevgililer Günü Filminden İlk Kare Yayınlandı
ÇOK OKUNANLAR
Kerem Bürsin’e Uluslararası Onur: Ünlü Oyuncu Dubai’deki Ödül Törenine Katılıyor
  • 25-11-2025 16:40

Kerem Bürsin’e Uluslararası Onur: Ünlü Oyuncu Dubai’deki Ödül Törenine Katılıyor

Selen Görgüzel de Survivor Yolcusu
  • 20-11-2025 15:15

Selen Görgüzel de Survivor Yolcusu

Ayvalık’ta Çekilen Cennetin Çocukları Dizisine Gülper Özdemir Katıldı
  • 22-11-2025 16:36

Ayvalık’ta Çekilen Cennetin Çocukları Dizisine Gülper Özdemir Katıldı

Bozcaada’dan Paris’e Uzanan Aşk: Ata Demirer ve Sevgilisi Dilara Alemdar Tatilde
  • 25-11-2025 12:52

Bozcaada’dan Paris’e Uzanan Aşk: Ata Demirer ve Sevgilisi Dilara Alemdar Tatilde

Kenan İmirzalıoğlu Cerrah, Afra Saraçoğlu Avukat: Abi Dizisinin Afişi Görücüye Çıktı
  • 25-11-2025 15:08

Kenan İmirzalıoğlu Cerrah, Afra Saraçoğlu Avukat: Abi Dizisinin Afişi Görücüye Çıktı