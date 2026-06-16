Eski Eşler Uzay İçin Buluştu! Çağla Şıkel Ve Emre Altuğ'un Mezuniyet Gururu!

Çağla Şıkel ve Emre Altuğ ortaokuldan mezun olan küçük oğulları Uzay'ın mezuniyet töreninde bir araya geldi.

Eski Eşler Uzay İçin Buluştu! Çağla Şıkel Ve Emre Altuğ'un Mezuniyet Gururu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-06-2026 09:41

Magazin dünyasının örnek anne ve babaları arasında gösterilen Çağla Şıkel ile Emre Altuğ çocuklarının mutluluğu için bir kez daha bir araya geldi. Yollarını yıllar önce ayırmış olmalarına rağmen oğullarının hayatındaki hiçbir özel anı kaçırmayan ikili bu kez küçük oğulları Uzay’ın ortaokul mezuniyet töreninde buluştu. Ünlü çiftin tören boyunca yaşadığı büyük gurur ve heyecan kameralara yansıdı.

2008 yılında evlenen Çağla Şıkel ile Emre Altuğ 2015 yılında yollarını ayırmıştı. Ancak ikili oğulları Kuzey ve Uzay için bir araya gelmeye devam ediyor. Şıkel ile Altuğ büyük bir gurur yaşadı. İkilinin küçük oğlu Uzay ortaokuldan mezun oldu.

Oğullarının Heyecanına Ortak Oldular

Eğitim hayatında bir dönemi başarıyla geride bırakan Uzay kep atma töreninde anne ve babasını yanında görmenin mutluluğunu yaşadı. Uzay'ın mezuniyet törenine katılan Çağla Şıkel ve Emre Altuğ oğullarının bu özel gününde heyecanına ortak oldu. Birlikte objektif karşısında poz veren Şıkel'le Altuğ çektirdikleri fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından paylaştı. Tören boyunca oğullarından gözlerini ayıramayan eski eşler aile bağlarının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Mezuniyet Annesi

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel törenden renkli kareleri takipçilerinin beğenisine sundu.

Çağla Şıkel, fotoğraflarını "Mezuniyet annesi" notuyla yayımladı.

Şıkel'in bu duygusal ve gurur dolu paylaşımına kısa sürede binlerce tebrik yorumu ve beğeni yağdı. Emre Altuğ'un da kendi hesabından paylaştığı aile pozları takipçileri tarafından "Örnek anne baba" yorumlarıyla taçlandırıldı.

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