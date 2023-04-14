Kerem Bürsin'den milyonluk dev yatırım

Kerem Bürsin cephesinden milyonluk bir yatırım haberi geldi. İşte detaylar...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-04-2023 10:56
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Kerem Bürsin, yaptığı gayrimenkul alımıyla gündemde. Kerem Bürsin’in İstanbul'un en prestijli sitelerinden biri olan Beykoz Konakları'nda 50 milyon TL'ye muhteşem bir malikane satın aldığı konuşuluyor.
Kerem Bürsin yeni evine sevgilisiyle birlikte taşınacak. Hatta evin dekorasyonuna da şu sıralar birlikte karar veriyorlar. Kerem Bürsin’in geçtiğimiz haftalarda sosyal medya fenomeni Mehtap Algül ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.