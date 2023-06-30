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Kerem Bürsin'den bayram bağışı

Kerem Bürsin, Kurban Bayramı için Darüşşafaka'ya bağışta bulundu. Kurum tarafından gönderilen teşekkür belgesini de Instagram hesabından paylaştı. Bürsin 1000 öğrencinin eğitimine katkıda bulunmuş oldu.

Kerem Bürsin'den bayram bağışı
Yayın Tarihi : 2023-06-30 09:52

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, Kanal D'de başrolünü paylaştığı 'Ya Çok Seversen' dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanırken, Kurban Bayramı'nı anlamlı bir şekilde kutladı. Bürsin, Darüşşafaka'ya yaptığı bağışla öğrencilerin eğitimine katkıda bulundu. Bu sevgi dolu jestini Instagram hesabından duyuran oyuncu, Darüşşafaka'dan gelen teşekkür belgesini takipçileriyle paylaştı.

Kerem Bürsin'in Kurban Bayramı öncesinde Darüşşafaka'ya yaptığı bağış, öğrencilerin eğitimine büyük bir destek oldu. Ünlü oyuncu, 1000 öğrencinin eğitimine katkı sağlamış oldu. Bu anlamlı bağış, eğitim fırsatlarından yoksun olan çocuklara umut oldu.

Bürsin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Darüşşafaka'dan gelen teşekkür belgesini takipçileriyle paylaşarak mutluluğunu dile getirdi. Oyuncunun bu hareketi, takipçileri arasında büyük beğeni topladı ve onlara da bağış yapma konusunda ilham verdi.

 

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