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Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ın eğlenceli anları…

Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ın eğlenceli anları kameralara böyle yansıdı.

Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ın eğlenceli anları…
Yayın Tarihi : 2023-07-13 11:57

Kanal D’nin, başrollerinde Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ı buluşturan yeni dizisi Ya Çok Seversen merakla beklenen 2’nci bölümü ile bu akşam seyirci ile buluşacak. Başrol oyuncularının uyumu ilk bölümden tam not alırken, dizideki çekişmeleri zaman zaman sete de yansıyor.

Çekimler arasında sette keyifli anlar geçiren ikili, geçtiğimiz günlerde karşılıklı taş-kağıt- makas oyunu oynadılar. Kaybeden kişi yüzünü una gömerken oyunun sonunda her iki oyuncunun yüzü de tamamen unla kaplanmıştı. Bu anlar set ekibi tarafından kayda alınıp paylaşıldı.

Ya Çok Seversen heyecan dolu yeni bölümü ile 13 Temmuz Perşembe akşamı Kanal D’de…

 

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