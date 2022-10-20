Kerem Bürsin: Türk erkekleri Amerikalılardan daha bakımlı!

Geçtiğimiz hafta "Sektörde toksik erkekler var, hâlâ çalışıyorlar" açıklamasıyla magazin gündemine gelen Kerem Bürsin, cilt bakımı yaptırmak için geldiği Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. 12 yaşında ailesiyle birlikte yurt dışına yerleşen ve uzun süre Amerika'da yaşayan ünlü oyuncu, bakım konusunda Türk erkekleri ile Amerikalı erkeklerini kıyasladı.





"METROSEKSÜEL AKIMI HALA VAR"

Genelde Türk erkeklerinin bakıma mesafeli olduğu algısının kalmadığını anlatan Kerem Bürsin, "Bence tam tersi. Türk erkekleri olarak Amerikalılara göre daha bakımlıyız. Bence o metroseksüel akımı hâlâ var. Günün sonunda cildimize de bir şekilde bakmamız lazım. Yılda bir kez gidip, ben de cilt bakımlarımı yaptırıyorum" dedi.