Kerem Bürsin, Galatasaray maçını yeni aşkıyla mı izledi?

Kerem Bürsin, Melisa Tapan’dan ayrılığının ardından yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü oyuncunun Selin Yağcıoğlu ile ilk fotoğrafı ortaya çıktı.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-10-2025 15:42

“Çarpıntı” dizisiyle ekrana dönen Kerem Bürsin, iş hayatındaki başarısını özel yaşamına taşımakta zorlanmıştı. Uzun süredir birlikte olduğu iş insanı sevgilisi Melisa Tapan ile ayrılık kararı alan ünlü oyuncu, yalnızlık dönemini fazla uzun sürdürmedi.

Bürsin ve Tapan Ayrılığı Sonrası Yeni Sayfa

Bir süredir merhum iş insanı Sakıp Sabancı’nın torunu Melisa Tapan ile evlilik hazırlıkları yaptığı konuşulan Kerem Bürsin, yoğun iş temposu nedeniyle ilişkisini sonlandırmıştı. Ayrılık sonrası sessizliğini koruyan oyuncu, yeni bir aşka yelken açtı.

Yeni Aşk: Selin Yağcıoğlu

Yakışıklı oyuncunun kalbini bu kez sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu çaldı. İkilinin bir süredir yakınlaştığı iddia edilirken, aşklarını belgeleyen ilk kare de ortaya çıktı.

Selin Yağcıoğlu, geçtiğimiz günlerde Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi maçını Kerem Bürsin ile birlikte izledi. 

 

