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Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal ve Burçin Terzioğlu'nun eğlence geccesi!

Kenan İmirzalıoğlu-Sinem Kobal çifti, arkadaşları Burçin Terzioğlu ve sevgilisi Umut Duygu ile birlikte Kuruçeşme'deki bir mekanda eğlendi. İşte detaylar...

Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal ve Burçin Terzioğlu'nun eğlence geccesi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-04-2023 13:54

Kenan İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal yakın arkadaşları Burçin Terzioğlu ve sevgilisi Umut Duygulu ile birlikte Kuruçeşme'de bir mekanda eğlendi. Ünlü isimler, gecve yarısına kadar kaldıkları mekandan çıkarken kameralara yakalandı.
 

Eğlence sonrası Burçin Terzioğlu, yaklaşık üç yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Umut Duygulu ile İmirzalıoğlu ailesinin otomobiliyle evlerine döndü.

Basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal, Burçin Terzioğlu ve Umut Duygu, kameralara gülümsemekle yetindiler.

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