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Gecce Magazin Haberleri

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın yeni aşk yuvası! Servet ödediler

Kenan İmirzalıoğlu'nun ailesinin ve çalışanlarının rahat edebilmesi için aldığı yeni villasına servet ödediği iddia edildi.

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın yeni aşk yuvası! Servet ödediler
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-04-2023 11:35

Kenan İmirzalıoğlu, uzun süredir aradığı ev için mutlu sona ulaştı. İkinci çocuğu Leyla doğduktan sonra büyük bir villa arayışına giren oyuncunun, Beykoz’daki ünlü bir siteden yer satın aldığı ortaya çıktı.

İmirzalıoğlu’nun, dört kişilik ailesi ve çalışanlarının rahat edebilmesi için yeni yuvasına 4 milyon dolar (77 milyon TL) ödediği iddia edildi.

Çiftin, önümüzdeki günlerde taşınacakları villanın bazı yerlerinde değişiklik yapacağı da öğrenildi. Evin iç dekorasyonuyla oyuncunun eşi Sinem Kobal’ın yakından ilgilendiği söyleniyor.

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